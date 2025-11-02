يقود أحمد عبد الرؤوف، تدريب نادي الزمالك، خلفًا للبلجيكي يانيك فيريرا الذي رحل بالأمس السبت.

وأعلن نادي الزمالك إقالة يانيك فيريرا من منصبه، وذلك بعد التعادل الأخير أمام البنك الأهلي في الدوري المصري يوم الخميس الماضي.

وانتقل أحمد عبد الرؤوف من منصب المدرب العام، إلى الرجل الأول في جهاز الزمالك بعد رحيل فيريرا.

ويخوض أحمد عبد الرؤوف أول مباراة رسمية له مع نادي الزمالك مساء اليوم الأحد أمام طلائع الجيش في الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري.

ربما هذه المرة ليست الأولى، التي يعمل فيها أحمد عبد الرؤوف في جهاز الزمالك، حيث شغل منصب المدرب في مرتين من قبل، الاولى كانت موسم 2019 رفقة الصربي ميتشو، والثانية مع الفرنسي باتريس كارتيرون، لكنها المرة الأولى التي يتولى فيها تدريب الفريق الأبيض.

يخلف عبد الرؤوف، يانيك فيريرا في مهمة صعبة للغاية، ليس فقط على مستوى الدوري، فحسب، بل أنه سيلعب بطولة السوبر بعد أربع أيام.

حمى البداية

يتسلح أحمد عبد الرؤوف، بحمى البداية مع نادي الزمالك، والتي في الأغلب ما تأتي في صف المدربين، خاصة وأن كل لاعب يريد إثبات ذاته لحجز مكان أساسي في التشكيل.

قد يكون أمام أحمد عبد الرؤوف، فرصة جيدة اليوم لتصحيح مسار الزمالك في الدوري، أمام طلائع الجيش الذي يعاني هذا الموسم.

ولم يعرف الزمالك الفوز في آخر 4 مباريات في الدوري، حيث تعادل في 3 وخسر مباراة.

بينما غابت الانتصارات عن طلائع الجيش، في آخر 6 مباريات، حيث تعادل في 2 وخسر 4 آخرين.

صدفة غير مضمونة

على الرغم من صعوبة المهمة على عبد الرؤوف الذي لم يسبق سوب تدريب فريق واحد في الدوري الممتاز، إلا أنها قد تكون فرصة لانطلاقة حقيقية له.

قد يرى البعض صعوبة المهمة على أحمد عبد الرؤوف، لقلة خبراته، وصعوبة المنافسة في بطولة السوبر، حيث سيلعب الزمالك أمام بيراميدز في نصف النهائي.

لكن ربما موقف أحمد عبد الرؤوف، يشبه مؤمن سليمان، الذي تولى تدريب الزمالك بشكل مؤقت موسم 2016، واستطاع أن يتوج بلقب كأس مصر على حساب الأهلي وقتها.

وعلم الرغم من تشابه الموقف، إلا أنه ليس بالضرورة أن تقود الصدفة أحمد عبد الرؤوف، إلى ما فعله مؤمن سليمان قبل 9 أعوام.