أعلنت رابطة الأندية المصرية مساء اليوم الأحد، عن الأهداف المرشحة للأفضل في الجولة الـ 12 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

شهدت هذه الجولة تعادل الأهلي مع بتروجت بنتيجة 1-1 في لقاء أقيم على استاد الكلية الحربية.

وسجل هدف الأهلي الوحيد نيتس جراديشار، برأسية قوية بعدما استقبل كرة عرضية من الجانب الأيسر قادمة من محمد علي بن رمضان.

كما تعادل نادي الزمالك بهدف لمثله مع فريق البنك الأهلي، وشهدت هذه الجولة نتائج مثيرة

4 أهداف مرشحة للأفضل

1- أول هدف مرشح لجائزة الأفضل في الجولة الـ 12 الذي سجله نيتس جراديشار في مباراة الأهلي وبتروجت.

2- أما الهدف الثاني هو الذي سجله باباكار نداي ضد الإسماعيلي في مباراة أقيمت على استاد برج العرب.

3- الهدف الثالث الذي سجله زياد أسامة خلال مباراة الاتحاد ووادي دجلة التي أقيمت على استاد الإسكندرية.

4- الهدف الرابع كان من نصيب إسلام سمير لاعب الاتحاد الذي سجله في شباك وادي دجلة.

