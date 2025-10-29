المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
خلال مباراة الأهلي وبتروجت.. هدف جراديشار مرشح للأفضل في الجولة الـ12 للدوري

محمد جلال

كتب - محمد جلال

02:50 م 02/11/2025
جراديشار

لحظة تسجيل جراديشار الهدف ضد بتروجت

أعلنت رابطة الأندية المصرية مساء اليوم الأحد، عن الأهداف المرشحة للأفضل في الجولة الـ 12 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

شهدت هذه الجولة تعادل الأهلي مع بتروجت بنتيجة 1-1 في لقاء أقيم على استاد الكلية الحربية.

وسجل هدف الأهلي الوحيد نيتس جراديشار، برأسية قوية بعدما استقبل كرة عرضية من الجانب الأيسر قادمة من محمد علي بن رمضان.

كما تعادل نادي الزمالك بهدف لمثله مع فريق البنك الأهلي، وشهدت هذه الجولة نتائج مثيرة للتعرف عليها اضغط هنا

4 أهداف مرشحة للأفضل

1- أول هدف مرشح لجائزة الأفضل في الجولة الـ 12 الذي سجله نيتس جراديشار في مباراة الأهلي وبتروجت.

2- أما الهدف الثاني هو الذي سجله باباكار نداي ضد الإسماعيلي في مباراة أقيمت على استاد برج العرب.

3- الهدف الثالث الذي سجله زياد أسامة خلال مباراة الاتحاد ووادي دجلة التي أقيمت على استاد الإسكندرية.

4- الهدف الرابع كان من نصيب إسلام سمير لاعب الاتحاد الذي سجله في شباك وادي دجلة.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري بتروجت رابطة الأندية جراديشار

