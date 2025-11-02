استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على استبعاد أحمد حمدي لاعب وسط الفريق، من قائمة مباراة طلائع الجيش ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش، تنطلق في تمام الخامسة مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، لحساب الجولة الـ 13 لمسابقة الدوري.

استبعاد أحمد حمدي

وخاض أحمد حمدي تدريبات تأهيلية خاصة على ستاد القاهرة قبل انطلاق مباراة طلائع الجيش.

جاء ذلك بعد قرار الجهاز الفني باستبعاد أحمد حمدي من قائمة الفريق لخوض مباراة طلائع الجيش.

وأدى اللاعب التدريبات التأهيلية تحت قيادة ماريو تومليانوفيتش مخطط الأحمال بالفريق.

الزمالك يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتازن برصيد 19 نقطة، من 11 مباراة.

بينما يتواجد طلائع الجيش بالمرتبة الـ18 في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 10 نقاط، من 12 مواجهة.

