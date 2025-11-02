المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تدريبات تأهيلية.. استبعاد أحمد حمدي من قائمة الزمالك ضد الطلائع

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

04:18 م 02/11/2025
أحمد حمدي خلال مباراة الزمالك وديكيداها

أحمد حمدي لاعب الزمالك

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على استبعاد أحمد حمدي لاعب وسط الفريق، من قائمة مباراة طلائع الجيش ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش، تنطلق في تمام الخامسة مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، لحساب الجولة الـ 13 لمسابقة الدوري.

استبعاد أحمد حمدي

وخاض أحمد حمدي تدريبات تأهيلية خاصة على ستاد القاهرة قبل انطلاق مباراة طلائع الجيش.

جاء ذلك بعد قرار الجهاز الفني باستبعاد أحمد حمدي من قائمة الفريق لخوض مباراة طلائع الجيش.

وأدى اللاعب التدريبات التأهيلية تحت قيادة ماريو تومليانوفيتش مخطط الأحمال بالفريق.

الزمالك يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتازن برصيد 19 نقطة، من 11 مباراة.

بينما يتواجد طلائع الجيش بالمرتبة الـ18 في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 10 نقاط، من 12 مواجهة.

استبعاد

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك طلائع الجيش الدوري المصري الممتاز أحمد حمدي

