زوار يلا كورة الكرام، تابعوا معنا تغطية مباشرة ولحظية لأحداث مباراة سيراميكا كليوباترا وبتروجت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز 2025-2026.

ويلتقي سموحة مع بتروجت، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وتنطلق في تمام الساعة 8 مساء.

وقبل هذه المواجهة، جمع سيراميكا 23 نقطة يحتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بفارق 8 نقاط أمام بتروجت صاحب المرتبة الـ13.

تشكيل سيراميكا كليوباترا

محمد بسام - محمد صادق - رجب نبيل - جاستينس آرثر - أحمد هاني - عمرو السولية- أحمد بلحاج - أيمن موكا - إسلام عيسى - فخري لاكاي - مروان عثمان.

تشكيل بتروجت

عمرو صلاح - محمود شديد - هادي رياض - محمد دودو - حامد حمدان - مصطفى جابر - أدهم حامد - توفيق محمد - مصطفى البدري - عبد الله دياباتيه - سيكو سونكو.

تفاصيل المباراة

الدقيقة 1: الحكم يطلق صافرة بداية المباراة.

الدقيقة 15: التعادل السلبي لا يزال مستمرا وسط محاولات حذرة من كلا الفريقين.

الدقيقة 18: بتروجت يتقدم عن طريق مصطفى البدري الذي أطلق تسديدة قوية من على حافة منطقة الجزاء.

الدقيقة 30: لا جديد على صعيد النتيجة، بتروجت يتقدم بهدف دون رد مع ذهاب لاعبي الفريقين لاستراحة قصيرة لشرب الماء.

الدقيقة 42: مروان عثمان لاعب سيراميكا يهدر فرصة التعادل بعدما سدد الكرة أعلى العارضة.

الدقيقة 45: نهاية الشوط الأول بتقدم بتروجت بهدف دون مقابل.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.