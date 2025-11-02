المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري.. سيراميكا كليوباترا 0 - 0 بتروجت.. بداية المباراة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

07:31 م 02/11/2025
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

زوار يلا كورة الكرام، تابعوا معنا تغطية مباشرة ولحظية لأحداث مباراة سيراميكا كليوباترا وبتروجت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز 2025-2026.

ويلتقي سموحة مع بتروجت، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وتنطلق في تمام الساعة 8 مساء.

وقبل هذه المواجهة، جمع سيراميكا 23 نقطة يحتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بفارق 8 نقاط أمام بتروجت صاحب المرتبة الـ13.

تشكيل سيراميكا كليوباترا

محمد بسام - محمد صادق - رجب نبيل - جاستينس آرثر - أحمد هاني - عمرو السولية- أحمد بلحاج - أيمن موكا - إسلام عيسى - فخري لاكاي - مروان عثمان.

تشكيل بتروجت

عمرو صلاح - محمود شديد - هادي رياض - بدر موسى - محمد دودو - حامد حمدان - مصطفى جابر - أدهم حامد - توفيق محمد - مصطفى البدري - عبد الله دياباتيه - سيكو سونكو.

تفاصيل المباراة

الدقيقة 1: الحكم يطلق صافرة بداية المباراة.

