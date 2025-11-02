المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تغريم الزمالك بسبب التأخير.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة 13 بالدوري

وسام محمد

كتب - وسام محمد

05:18 م 06/11/2025
احتفال ناصر ماهر لاعب الزمالك أمام طلائع الجيش

الزمالك

أعلنت رابطة الأندية المصرية، عقوبات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وانتهت مباريات الجولة الثالثة عشرة، يوم الثلاثاء الماضي، بمباراتي البنك الأهلي وزد، وسموحة والمقاولون العرب.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة غزل المحلة ومودرن سبورت:

إيقاف محمد قطب أبو جبل علي، لاعب فريق مودرن سبورت، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الجونة وفاركو:

إيقاف محمد عماد محمد عبد القادر، لاعب فريق الجونة، مباراتين، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على طرد للعبة خطرة.

إيقاف عمرو جمال صابر، مدرب فريق الجونة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على طرد للأعتراض.

إيقاف بابكر ندياي، لاعب فريق فاركو، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية:

إيقاف محمد سمير أحمد أحمد محمد بكر، لاعب فريق الإسماعيلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الزمالك وطلائع الجيش:

توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب تأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب قبل بدء الشوط الثاني.

مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري:

توقيع غرامة مالية على نادي الاتحاد السكندري قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب تأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب قبل بدء الشوط الثاني.

مباراة سيراميكا كليوباترا وبتروجيت:

إيقاف كريم وليد سيد صالح حسن سيد، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة المقاولون العرب وسموحة:

إيقاف محمد أحمد محمد حسين، لاعب فريق سموحة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك طلائع الجيش الدوري المصري رابطة الأندية

