كلام فى الكورة
الأهلي يتقدم بشكوى رسمية ضد تجاوزات جماهير الزمالك في حق زيزو

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

01:41 م 12/11/2025
زيزو

زيزو

أرسل النادي الأهلي اليوم شكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، طالب فيها بالتحقيق الفوري في التجاوزات غير الأخلاقية التي تعرض لها لاعب الفريق أحمد السيد "زيزو" وعائلته، خلال مباراة نهائي السوبر المصري التي أقيمت يوم الأحد الماضي في دولة الإمارات.

وأكد النادي في الشكوى أن "زيزو" تعرض لهتافات مسيئة وألفاظًا خارجة، على مرأى ومسمع من جميع الحاضرين في ملعب المباراة، بما في ذلك أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وكافة قيادات المنظومة الكروية.

وأشار الأهلي إلى أن مثل هذه التصرفات تتكرر بشكل مستمر في الفترة الماضية، نتيجة عدم وجود ردع كافٍ لمروجيها، مؤكدًا رفضه القاطع المساس بحقوق لاعبيه.

وطالب النادي بتطبيق اللوائح والقوانين المعمول بها، واستعادة الحقوق الأدبية للاعب، ورد اعتباره، بما يعكس ترسيخ القيم الأخلاقية وتعزيز مبدأ التنافس الشريف في الملاعب.

الأهلي الزمالك زيزو

