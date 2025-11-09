المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
وزارة الرياضة تجيب ليلا كورة.. هل تتجمد حسابات الزمالك بسبب المخالفات المالية؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:48 م 12/11/2025
الزمالك

صورة من مباراة الأهلي والزمالك

نفى محمد الشاذلي، متحدث وزارة الشباب والرياضة، تجميد أموال نادي الزمالك كما تردد في الساعات الماضية بعد مرور لجان مديرية الشباب والرياضة بالنادي.

وسبق وأكد مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، عن وجود لجان تفتيش من وزارة الشباب والرياضة وصلت إلى نادي الزمالك اليوم الأربعاء. (للاطلاع على التفاصيل اضغط هنا)

وأشار محمد الشاذلي في تصريحات خاصة ليلا كورة: "لم يتم تجميد أموال نادي الزمالك كما تردد في بعض التقارير الصحفية".

وأضاف: "اللجان التي مرت على نادي الزمالك هي تابعة لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وهذا عملها المعتاد دائمًا حيث يكون دورها عبارة عن مراقبة لكل التفاصيل الخاصة بالنادي، وهذا الأمر يحدث في جميع المديريات بجميع أنحاء الجمهورية".

أما فيما يخص أزمة نهائي بطولة كأس السوبر المصري الذي أقيم في الإمارات.. فقال: "أما أزمة نهائي بطولة السوبر المصري فهي تخص اتحاد الكرة ولجانه المختصة وليس لوزارة الشباب والرياضة أي شأن فيها".

وكان الأهلي قد توج ببطولة السوبر المصري الأخير الذي أقيم في الإمارات وذلك بعدما فاز على الزمالك بنتيجة 2-0، وشهدت المباراة التي أقيمت في ملعب محمد بن زايد جدلا كبيرا بين أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، وهشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك.

ورفض زيزو مصافحة هشام نصر أثناء تسلم الميداليات الخاصة بلاعبي النادي الأهلي ونفس الأمر تكرر مع البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الزمالك، مما جعل اتحاد الكرة يصدر عقوبات البطولة. (للاطلاع على العقوبات اضغط هنا)

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك السوبر المصري وزارة الرياضة محمد الشاذلي لجان تفتيش

