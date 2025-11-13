يرى ميلود حمدي المدير الفني لنادي الإسماعيلي، أن الزمالك هو المرشح للتتويج بالدوري المصري هذا الموسم.

وقال ميلود حمدي عبر قناة أون سبورت1: "لا أر أن الإسماعيلي يحتاج وقت كبير للعودة كما كان، النادي يعاني ماديًا في الوقت الحالي، لكن إذا تم حل هذه المشكلة سيعود كما كان بعد عام واحد فقط، هناك فرق مثل الأهلي وبيراميدز يملكون الأموال، وإذا أتيح للإسماعيلي نفس الأموال سيعود كما كان".

وأضاف: "الأهلي استحق التتويج بالسوبر المصري، بعض التفاصيل البسيطة حسمت المباراة، والأهلي فعل كل شيء للفوز، أما الزمالك كان من الممكن أن يظهر بصورة أفضل من ذلك، لكن بشكل عام اللقاء لم يكن على قدر إمكانات اللاعبين في الفريقين".

وتابع: "أعرف عدي الدباغ جيدًا وعملت معه في الكويت، هو لاعب جيد ولديه إمكانيات كبيرة لم تظهر مع نادي الزمالك، لكن دائمًا عندما يكون النادي يمر بمشكلة تنعكس على اللاعبين بكل تأكيد، لذلك إذا تحسن وضع الزمالك سيتحسن أداء الدباغ".

وواصل: "عدي الدباغ وخوان بيزيرا هما أفضل لاعبين في نادي الزمالك هذا الموسم".

وأشار إلى: "أرى أن الزمالك هو الفريق المرشح للتتويج بالدوري المصري هذا الموسم".

وأتم: "إذا أتيح لي فرصة ضم لاعب من الأهلي سيكون أحمد السيد زيزو".