كلام فى الكورة
مصدر ليلا كورة: جلسة في الزمالك مع عبدالرؤوف.. وعضو جديد في الجهاز الفني

محمد خيري

كتب - محمد خيري

12:31 م 13/11/2025
أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك

عبدالرؤوف

كشف مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" أن مجلس إدارة النادي سيعقد جلسة خلال الساعات المقبلة مع المدير الفني أحمد عبدالرؤوف، بحضور المدير الرياضي جون إدوارد، لبحث أوضاع الفريق خلال المرحلة القادمة.

وأكد المصدر أنه تم الاستقرار على استمرار عبدالرؤوف في منصبه مؤقتًا، على الأقل حتى خوض المباراتين المقبلتين في بطولة الكونفدرالية الأفريقية أمام زيسكو الزامبي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وأوضح المصدر أن هناك تفكيرًا داخل المجلس في إضافة عنصر جديد للجهاز الفني يمتلك خبرة، من أجل مساعدة عبدالرؤوف في إدارة المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن جلسة اليوم ستشهد وضع خارطة الطريق للفترة القادمة، مع منح المدرب الثقة الكاملة لتجاوز المرحلة الحالية، إلى جانب دراسة احتياجات الفريق في فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير المقبل.

الزمالك الدوري المصري جون إدوارد أحمد عبد الرؤوف

