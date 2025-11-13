يبدأ الأهلي التحرك الجدي، في ملف تجديد عقود اللاعبين التي ستنتهي بنهاية الموسم الجاري.

وهناك أكثر من لاعب تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، ويأتي على رأسهم أحمد عبد القادر، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وأحمد نبيل كوكا.

وعلم يلا كورة، أن الأهلي سوف يبدأ التحرك، في ملف تجديد عقود اللاعبين، بداية من يوم السبت المقبل، عقب انتهاء فترة الراحة.

ومنح الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للأهلي، اللاعبون راحة سلبية لمدة 5 أيام بعد التتويج بالسوبر المصري يوم الأحد الماضي.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن الأهلي كان قد فتح ملف تجديد عقود اللاعبين في وقت سابق، لكن دون الدخول في تفاصيل مالية.

وهناك مرونة لدى الثلاثي أحمد عبد القادر، وحسين الشحات، وأحمد نبيل كوكا، في تجديد عقودهم، بينما يبقى أليو ديانج هو العقبة الوحيدة نظرًا للقيمة المالية العالية التي يرغب في الحصول عليها في عقده الجديد، بسب ما ذكر المصدر.

وقرر الأهلي رفع العرض المالي لـ أليو ديانج إلى مليون و500 ألف دولار في الموسم الأول.

ويقود سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، ونائب المشرف العام على الكرة، ووليد صلاح الدين مدير الكرة، ملف تجديد اللاعبين.

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري، على حساب نادي الزمالك بعد الفوز بهدفين دون رد.