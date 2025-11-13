المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

- -
18:00
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

- -
21:45
أوكرانيا

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

- -
18:00
الجابون

الجابون

تصفيات كأس العالم-أوروبا
مولدوفا

مولدوفا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيرلندا

إيرلندا

- -
21:45
البرتغال

البرتغال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

"على رأسهم ديانج".. مصدر ليلا كورة: الأهلي يبدأ التحرك الجدي بشأن تجديد عقود لاعبيه

رمضان حسن

كتب - رمضان حسن

02:21 م 13/11/2025
الأهلي

الأهلي

يبدأ الأهلي التحرك الجدي، في ملف تجديد عقود اللاعبين التي ستنتهي بنهاية الموسم الجاري.

وهناك أكثر من لاعب تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، ويأتي على رأسهم أحمد عبد القادر، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وأحمد نبيل كوكا.

وعلم يلا كورة، أن الأهلي سوف يبدأ التحرك، في ملف تجديد عقود اللاعبين، بداية من يوم السبت المقبل، عقب انتهاء فترة الراحة.

ومنح الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للأهلي، اللاعبون راحة سلبية لمدة 5 أيام بعد التتويج بالسوبر المصري يوم الأحد الماضي.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن الأهلي كان قد فتح ملف تجديد عقود اللاعبين في وقت سابق، لكن دون الدخول في تفاصيل مالية.

وهناك مرونة لدى الثلاثي أحمد عبد القادر، وحسين الشحات، وأحمد نبيل كوكا، في تجديد عقودهم، بينما يبقى أليو ديانج هو العقبة الوحيدة نظرًا للقيمة المالية العالية التي يرغب في الحصول عليها في عقده الجديد، بسب ما ذكر المصدر.

وقرر الأهلي رفع العرض المالي لـ أليو ديانج إلى مليون و500 ألف دولار في الموسم الأول.

ويقود سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، ونائب المشرف العام على الكرة، ووليد صلاح الدين مدير الكرة، ملف تجديد اللاعبين.

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري، على حساب نادي الزمالك بعد الفوز بهدفين دون رد.

 

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي سيد عبد الحفيظ كوكا أليو ديانج حسين الشحات أحمد عبد القادر وليد صلاح الدين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg