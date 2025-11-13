المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

- -
18:00
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

- -
21:45
أوكرانيا

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

- -
18:00
الجابون

الجابون

تصفيات كأس العالم-أوروبا
مولدوفا

مولدوفا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيرلندا

إيرلندا

- -
21:45
البرتغال

البرتغال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

اللجنة الأولمبية تثمن تعاونها مع وزارة الرياضة لضبط السلوك وترسيخ القيم الرياضية

يلا كورة

كتب - يلا كورة

03:06 م 13/11/2025
اللجنة الأولمبية المصرية

اللجنة الأولمبية

وجّه ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، الشكر إلى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دعمه المتواصل للرياضة المصرية والرياضيين، وتأكيده على الدور المحوري للجنة الأولمبية واتحاداتها في صناعة الإنجازات الرياضية.

وأعرب إدريس عن تقديره لحرص الوزير على تفعيل دور لجان القيم وضبط السلوك، بما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة بالتعاون مع اللجنة الأولمبية المصرية.

جاء ذلك عقب البيان الصادر عن وزارة الشباب والرياضة، والمنشور عبر الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، والذي أشاد فيه الوزير بنتائج البعثة المصرية المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر الجاري.

وأكد أشرف صبحي أن ما تحققه الرياضة المصرية من إنجازات متتالية في البطولات العالمية، وخاصة في الألعاب الفردية، يعكس حالة الاستقرار والحوكمة التي تسود المنظومة الرياضية، والتنسيق المستمر بين الوزارة واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية.

وأضاف الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الاستعدادات للمنافسات الدولية، في إطار التحضير المبكر لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، من خلال التكامل بين اللجنة الأولمبية ومشروعات اكتشاف الموهوبين، وعلى رأسها المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي التابع للوزارة.

اللجنة الأولمبية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg