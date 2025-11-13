وجّه ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، الشكر إلى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دعمه المتواصل للرياضة المصرية والرياضيين، وتأكيده على الدور المحوري للجنة الأولمبية واتحاداتها في صناعة الإنجازات الرياضية.

وأعرب إدريس عن تقديره لحرص الوزير على تفعيل دور لجان القيم وضبط السلوك، بما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة بالتعاون مع اللجنة الأولمبية المصرية.

جاء ذلك عقب البيان الصادر عن وزارة الشباب والرياضة، والمنشور عبر الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، والذي أشاد فيه الوزير بنتائج البعثة المصرية المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر الجاري.

وأكد أشرف صبحي أن ما تحققه الرياضة المصرية من إنجازات متتالية في البطولات العالمية، وخاصة في الألعاب الفردية، يعكس حالة الاستقرار والحوكمة التي تسود المنظومة الرياضية، والتنسيق المستمر بين الوزارة واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية.

وأضاف الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الاستعدادات للمنافسات الدولية، في إطار التحضير المبكر لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، من خلال التكامل بين اللجنة الأولمبية ومشروعات اكتشاف الموهوبين، وعلى رأسها المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي التابع للوزارة.