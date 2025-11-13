كشف مصدر داخل نادي البنك الأهلي، عن مستقبل المدافع محمود الجزار، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع اللاعب.

وقال المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "محمود الجزار جدد عقده مع نادي البنك الأهلي لمدة 3 سنوات".

وأوضح: "اللاعب وقع على عقده الجديد مع النادي منذ 3 أيام، وهو مستمر في صفوفنا بصورة طبيعية".

يذكر أن عقد محمود الجزار كان ينتهي بنهاية الموسم الجاري مع فريق البنك الأهلي، ليجذب أنظار عدة أندية أبرزها الأهلي.

وشارك الجزار في 6 مباريات هذا الموسم مع ناديه، في بطولة الدوري المصري الممتاز، حصل خلالها على بطاقة صفراء وحيدة.

وكشف مصدر في وقت سابق ليلا كورة، عن أن النادي الأهلي قد تواصل مع اللاعب، لبحث إمكانية ضمه خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه أحد أبناء قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء.