يرتبط اسم الفلسطيني حامد حمدان، لاعب فريق بتروجت، بالانتقال إلى النادي الأهلي، وذلك بعدما قدم أداءً مميزًا في الفترة الماضية.

ومؤكد لن يجد الأهلي طريقه سهلا في رحلة التعاقد مع حامد حمدان، بالأخص بعدما اتفق نادي الزمالك مع إدارة بتروجت لضمه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

أبرز 10 وجوه أعادهم الأهلي بعد الرحيل

ولم يكن حامد حمدان هو اللاعب الأول الذي يتعاقد معه الأهلي ثم يرحل ويحاول الأهلي التعاقد معه من جديد أو ضمه بالفعل، فهناك أكثر من اسم وأبرزهم الآتي:

1- مصطفى البدري.. انتقل للأهلي في 2018، ثم قام الأهلي ببيعه في 2019 إلى نادي الإنتاج الحربي، وبعدها تعاقد الأهلي معه في 2021 قادما من الإنتاج الحربي، قبل أن يرحل من جديد لفريق بتروجيت في 2025.

2- رمضان بيكهام.. تم بيعه إلى وادي دجلة في 2019 ثم عاد للأهلي لأول مرة في 2020، ثم انتقل إلى سيراميكا كليوباترا في 2022 وعاد في 2025.

3- محمد شكري.. تم انتقاله إلى نادي سيراميكا كليوباترا في 2022 ثم عاد الأهلي وتعاقد معه في 2025.

4- حامد حمدان.. تم التعاقد معه في ديسمبر 2018 وذلك بعدما وقع على عقود لمدة 5 سنوات، ثم عاد الأهلي ليتفاوض معه من جديد تمهيدا لضمه.

5- أحمد شديد قناوي.. انتقل إلى نادي المصري في 2008، ثم تعاقد معه الأهلي في 2011 من جديد.

6- مؤمن زكريا.. تم بيعه في 2009 إلى الإنتاج الحربي ثم عاد في 2015 قادما من إنبي.

7- شريف إكرامي.. تم بيعه في 2005 إلى نادي فاينورد الهولندي، ثم عاد في 2010 من الجونة.

8- أيمن أشرف.. تم بيعه إلى نادي سموحة في 2014 ومن ثم عاد في 2017.

9- حسن مصطفى... تم الاستغناء عنه في 2000 لينتقل إلى نادي الاتحاد ثم عاد في 2003.

10- محمد الشناوي.. رحل إلى طلائع الجيش في 2009، وعاد في 2016.

