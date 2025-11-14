نشر يلا كورة عدد من الموضوعات المهمة على مدار يوم أمس الخميس، لعل أبزرها، كشف موقف عمر مرموش من التواجد في مباراة منتخب مصر وأوزبكستان الودية.

إليكم أبرز ما نشره يلا كورة أمس الخميس:

موقف عمر مرموش

يغيب عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، عن مباراة منتخب مصر مع أوزبكستان الودية.

هدف عمرو ناصر ينافس على بوشكاش

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن قائمة المرشحين لجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في عام 2025، والتي ضمت المهاجم المصري عمرو ناصر، نجم فاركو السابق والزمالك الحالي.

طاقم تونسي لمواجهة الأهلي والشبيبة

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة شبيبة القبائل الجزائري.

تحرك الأهلي لتجديد العقود

يبدأ الأهلي التحرك الجدي، في ملف تجديد عقود اللاعبين التي ستنتهي بنهاية الموسم الجاري.

مصير عبدالرؤوف في الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" أن مجلس إدارة النادي سيعقد جلسة خلال الساعات المقبلة مع المدير الفني أحمد عبدالرؤوف.

ترحيب الجزار بالعودة للأهلي

يرحب محمود الجزار، مدافع نادي البنك الأهلي، بالانضمام إلى النادي الأهلي، لإمكانية ضمه خلال الفترة المقبلة.

رسائل إبراهيم حسن

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أهمية مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة كأس العين الدولية الودية، قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية القادمة.

قرعة كأس مصر

أعلنت إدارة المسابقات بـالاتحاد المصري لكرة القدم موعد إقامة قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر لموسم 2025-2026، وذلك بعد انتهاء منافسات الدور التمهيدي الرابع من البطولة.

بيراميدز ضمن قائمة الأفضل

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، نادي بيراميدز، بتواجده ضمن القائمة المختصرة للفوز بجائزة أفضل نادي في قارة أفريقيا لعام 2025.

تجديد عقد الجزار

كشف مصدر داخل نادي البنك الأهلي، عن مستقبل المدافع محمود الجزار، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع اللاعب.