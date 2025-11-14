وفاة محمد صبري نجم الزمالك الأسبق

لقي محمد صبري، نجم نادي الزمالك السابق، مصرعه في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة وذلك إثر حادث بالتجمع الخامس.

وكشف موقع مصراوي، عن وفاة محمد صبري؛ إثر تعرضه لحادث سير.

وظهر محمد صبري على شاشة قناة الزمالك، في آخر مرة بالأمس الخميس، قبل أن يلقي مصرعه.

ويٌعد محمد صبري من أبرز اللاعبين في تاريخ نادي الزمالك والكرة المصرية في فترة التسعينيات.

ولعب محمد صبري في نادي الزمالك، في الفترة من 1993 إلى 2003، حيث توج بـ 15 لقبًا مع الفارس الأبيض.

وخاض صبري تجربتين خارج نادي الزمالك، مع كاظمة الكويتي والاتحاد السكندري، قبل أن يعلن اعتزاله موسم 2007.

وعلى المستوى الدولي، خاض صبري 3 مباريات فقط مع نادي الزمالك.