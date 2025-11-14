نعت الأندية المصرية ونجوم كرة القدم، وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، إثر حادث سير.

نعي وفاة محمد صبري

حرصت الأندية المصرية، في مقدمتهم الأهلي والزمالك والإسماعيلي، على نشر تعزية ونعي في وفاة محمد صبري، عبر صفحاتهم الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

كما وجه حسام حسن والجهاز الفني لمنتخب مصر الأول التعزية في وفاة لاعب الزمالك السابق.

بالإضافة إلى محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي السابق، الذي نعى وفاة محمد صبري، كذلك أحمد زيزو لاعب الأحمر الحالي، الذي كتب تعزية عبر ستوري إنستجرام على حسابه الشخصي.

وتقرر أن تكون صلاح الجنازة على الراحل محمد صبري لاعب الزمالك السابق، عقب صلاة عصر اليوم الجمعة، في مسجد السلام بالقرب من الحي العاشر.

وكان محمد صبحي قد طل عبر شاشة قناة الزمالك، أمس الخميس في برنامجه التلفزيوني، قبل أن يفارق الحياة اليوم متأثرًا بحادث سير.