الزمالك يعلن الحداد لمدة 3 أيام بعد وفاة محمد صبري.. ومعاش شهري لأسرته

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:48 م 14/11/2025
محمد صبري

محمد صبري

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاس حسين لبيب، حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام، على وفاة الراحل محمد صبري نجم الفريق الأول لكرة القدم السابق بالقلعة البيضاء.

وتلقت الرياضة المصرية خبرًا صادمًا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة بوفاة محمد صبري عن عمر 51 عاما إثر حادث سير.

جنازة محمد صبري لاعب الزمالك السابق بحضور نجوم الرياضة (صور)

كما قرر مجلس الزمالك إقامة عزاء الراحل محمد صبري، نجم فريق كرة القدم السابق، يوم الأحد المقبل بمقر النادي.

وفي نفس الوقت، قرر مجلس إدارة نادي الزمالك صرف معاش شهري، لأسرة محمد صبري، يأتي هذا القرار يأتي تقديرًا للمسيرة للنجم الراحل، وما قدمه للنادي من عطاء وإخلاص على مدار سنوات طويلة، سواء لاعبًا أو مدربًا بجانب عمله في قناة النادي.

وسيتم التنسيق مع إدارة قناة نادي الزمالك لصرف الراتب الشهري للراحل محمد صبري حتى نهاية عقده.

ضمنهم زيزو والأهلي والزمالك.. الأندية المصرية والنجوم ينعون وفاة محمد صبري (صور)

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك حسين لبيب محمد صبري وفاة محمد صبري حادث محمد صبري عزاء محمد صبري

