أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة إجراء 4 تعديلات على جدول مباريات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز، بعد تحديد مواعيد مباريات دور المجموعات في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وقالت الرابطة في بيان رسمي: "نظراً لتحديد الاتحاد الافريقي لكرة القدم موعد مباريات دور المجموعات في بطولتي دوري أبطال افريقيا والكونفدرالية، فقد تقرر إقامة المباريات الآتية في الجولة 14 من المرحلة الأولى لبطولة الدوري كالتالي":

إقامة مباراة مودرن سبورت والبنك الأهلي على ستاد السلام وذلك بدلا من إقامتها على ستاد القاهرة يوم السبت 22 نوفمبر المقبل الساعة 8 مساءً

إقامة مباراة الأهلي والإسماعيلي على ستاد الجيش ببرج العرب يوم الأربعاء 11 فبراير 2026 الساعة 5 مساءً وذلك بدلا من إقامتها يوم الثلاثاء 25 نوفمبر المقبل الساعة 8 مساءً.

إقامة مباراة الزمالك وسموحة على ستاد القاهرة يوم الخميس 12 فبراير 2026 الساعة 5 مساءً بدلا من إقامتها يوم الأربعاء 26 نوفمبر المقبل.

إقامة مباراة المصري ووداي دجلة على ستاد السويس الجديد يوم الخميس 12 فبراير الساعة 8 مساء بدلا من إقامتها يوم الأربعاء 26 نوفمبر المقبل.

وينافس الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، بينما يلعب الزمالك والمصري البورسعيدي في الكونفدرالية.