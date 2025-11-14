المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

0 2
18:00
أوزبكستان

أوزبكستان

مباريات ودية - منتخبات
أنجـــــولا

أنجـــــولا

0 2
18:00
الأرجنتين

الأرجنتين

كأس العالم تحت 17 عاما
أمريكا

أمريكا

1 1
(3 - 4)
17:45
المغرب

المغرب

كرة يد - السوبر المصري
سموحة

سموحة

22 26
15:00
الأهلي

الأهلي

مباريات ودية - منتخبات
السعودية

السعودية

1 0
18:30
كوت ديفوار

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

3 1
15:00
مصر

مصر

مباريات ودية - منتخبات
تونس

تونس

3 2
18:45
الأردن

الأردن

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بولندا

بولندا

- -
21:45
هولندا

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
لوكسمبرج

لوكسمبرج

- -
21:45
ألمانيا

ألمانيا

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

3 2
16:00
الجزائر -أ

الجزائر -أ

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفاكيا

سلوفاكيا

- -
21:45
إيرلندا الشمالية

إيرلندا الشمالية

أبرزها للأهلي والزمالك.. الرابطة تجري 4 تعديلات على الجولة 14 من الدوري

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:00 م 14/11/2025
كرة الدوري المصري

الدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة إجراء 4 تعديلات على جدول مباريات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز، بعد تحديد مواعيد مباريات دور المجموعات في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وقالت الرابطة في بيان رسمي: "نظراً لتحديد الاتحاد الافريقي لكرة القدم موعد مباريات دور المجموعات في بطولتي دوري أبطال افريقيا والكونفدرالية، فقد تقرر إقامة المباريات الآتية في الجولة 14 من المرحلة الأولى لبطولة الدوري كالتالي":

إقامة مباراة مودرن سبورت والبنك الأهلي على ستاد السلام وذلك بدلا من إقامتها على ستاد القاهرة يوم السبت 22 نوفمبر المقبل الساعة 8 مساءً

إقامة مباراة الأهلي والإسماعيلي على ستاد الجيش ببرج العرب يوم الأربعاء 11 فبراير 2026 الساعة 5 مساءً وذلك بدلا من إقامتها يوم الثلاثاء 25 نوفمبر المقبل الساعة 8 مساءً.

إقامة مباراة الزمالك وسموحة على ستاد القاهرة يوم الخميس 12 فبراير 2026 الساعة 5 مساءً بدلا من إقامتها يوم الأربعاء 26 نوفمبر المقبل.

إقامة مباراة المصري ووداي دجلة على ستاد السويس الجديد يوم الخميس 12 فبراير الساعة 8 مساء بدلا من إقامتها يوم الأربعاء 26 نوفمبر المقبل.

وينافس الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، بينما يلعب الزمالك والمصري البورسعيدي في الكونفدرالية.

الدوري المصري دوري أبطال أفريقيا الكونفدرالية

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

