فيروس فيفا يضرب الأهلي.. 4 إصابات جديدة قبل موقعة شبيبة القبائل (صور)

7 أسماء تحت المجهر في الدوري المصري قبل انتقالات يناير (صورة)

شهد الموسم الحالي من منافسات الدوري المصري نسخة موسم (2025-2026) ظهور أكثر من لاعب بشكل لافت، الأمر الذي جعل أندية القمة سواء الأهلي أو الزمالك إضافة إلى بيراميدز، تستهدف التعاقد معهم.

ويأتي في المقدمة اللاعب الفلسطيني حامد حمدان لاعب فريق بتروجت، الذي جذب أنظار نادي الزمالك منذ الصيف الماضي، قبل أن يتجدد الأمور قبل بداية الانتقالات الشتوية.

وقد يجد الزمالك منافسة على ضم حامد حمدان في ظل دخول اللاعب ضمن اهتمامات الأهلي وبيراميدز، كما هناك أيضًا لاعبين آخرين من مسابقة الدوري مثل مروان عثمان لاعب فريق سيراميكا كليوباترا.

وجذب مروان عثمان الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام حسن في ظل المستوى الذي ظهر عليه اللاعب في مسابقة كأس السوبر المصري، والذي شهد تتويج الأهلي باللقب بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد.

وارتبط عثمان بالانتقال لصفوف الأهلي وبيراميدز في فترة الانتقالات الشتوية، في حين ارتبط أيضًا توفيق محمد ظهير أيسر فريق بتروجت بالانتقال للقلعة الحمراء بجانب الزمالك أيضًا.

ويعتبر مركز الظهير الأيسر من اهتمامات الأهلي وهنا دخل يحيى زكريا لاعب فريق غزل المحلة على طاولة المرشحين لتدعيم الجبهة اليسرى في يناير المقبل.

ودخل أسامة فيصل نجم فريق البنك الأهلي ضمن أهداف النادي الأهلي في يناير، بجانب أحمد طارق مدافع فريق زد والذي ارتبط اسمه ضمن الترشيحات ومحمود الجزار مدافع فريق البنك الأهلي.

لمعرفة أبرز الأسماء المرشحة للانتقال إلى الأهلي والزمالك وبيراميدز.. اضغط هنا أو متابعة الألبوم المرفق في الموضوع