أعلن نادي الزمالك عن تغيير اسم بطولة كأس الأكاديميات، من "كأس حلمي زامورا"، لتصبح باسم "كأس محمد صبري"، تكريمًا لنجم القلعة البيضاء، الذي توفي أمس الجمعة.

وقال الزمالك في بيان رسمي، أنه في إطار حرص النادي على تكريم رموزه العظيمة والاحتفاء بأبنائه الذين قدّموا الكثير للقلعة البيضاء، يعلن عن تغيير اسم بطولة كأس الأكاديميات، والتي كان مقرّرًا إقامتها تحت اسم “كأس حلمي زامورا”، لتصبح باسم "كأس محمد صبري”، وذلك تخليدًا لمسيرته وإخلاصه وعطائه لنادي الزمالك.

ويؤكد النادي أن هذا القرار يأتي تقديرًا لنجم كبير ترك بصمة خالدة في تاريخ الزمالك، وكان دائمًا نموذجًا للروح البيضاء داخل الملعب وخارجه.

وأوضح أن نادي الزمالك قد وجه دعوة رسمية إلى أسرة الكابتن محمد صبري لحضور فعاليات البطولة التي ستقام خلال شهر ديسمبر المقبل، والمشاركة في مراسم التتويج وتسليم الجوائز في ختام الحدث، تأكيدًا لمكانة الكابتن محمد صبري وأسرة النجم الراحل لدى النادي.

واختتم: "ويتمنى نادي الزمالك لجميع الفرق المشاركة التوفيق، وأن تكون هذه النسخة من البطولة احتفالية تليق باسم النجم الراحل محمد صبري، وبقيمته ومكانته داخل القلعة البيضاء".