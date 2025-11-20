المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

بتروجيت: لدينا اتفاق مع الزمالك لبيع حامد حمدان.. والأهلي لم يفاوضنا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:02 م 20/11/2025
حامد حمدان

حامد حمدان

كشف محمد أيمن المشرف العام على الكرة بنادي بتروجيت، عن آخر تطورات ملف بيع حامد حمدان لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال محمد أيمن في تصريحات على راديو ميجا إف إم: "حامد حمدان يتمسك بالانتقال إلى الزمالك، لأنه كان العرض الوحيد في الانتقالات الماضية، ولكن الآن لديه عروض داخلية وخارجية".

وأضاف: "لن نقف أمام حامد حمدان في حال إذا أراد الانضمام إلى أي نادٍ".

وتابع: "الأهلي لم يطلب ضم حامد حمدان سواء رسمي أو بشكل رسمي، لكن لديّ معلومة بأن الأهلي تحدث مع وكيل اللاعب".

وأوضح: "مفاوضات الزمالك لم يحدث فيها أي تقدم بشأن حامد حمدان، ولا يوجد فيها أي جديد".

وأشار إلى: "لدينا التزام مع نادي الزمالك لبيع حامد حمدان في شهر يناير، لكن لا يوجد جديد في المفاوضات".

وأتم: "حال وجود عرض رسمي من النادي الأهلي لضم حامد حمدان، واستمرار تباطؤ إدارة الزمالك بالتأكيد سنسعى لتحقيق أقصى استفادة مادية للاعب".

وكان نادي الزمالك، قد قدم عرضًا رسميًا إلى نادي بتروجيت لضم حامد حمدان، لكن النادي البترولي رفض؛ بسبب الحاجة لخدماته.

وشارك حامد حمدان في 3 مباريات مع بتروجيت خلال الموسم الجاري، وسجل هدفًا.

 

مباراة الأهلي القادمة
الزمالك الأهلي بتروجيت حامد حمدان

