13 دقيقة و3 إصابات وقضية المنشطات.. متى يعود رمضان صبحي إلى بيراميدز؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:50 م 20/11/2025
رمضان صبحي

رمضان صبحي - بيراميدز

يأمل رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز في التخلص من الإصابات والأزمات التي تعرض لها وأدت إلى ابتعاده عن صفوف فريقه لفترات طويلة.

وعانى رمضان صبحي من إصابات كثيرة وأزمات تتعلق بالمنشطات، بجانب قضية التزوير الخاصة بقيام أحد الأشخاص بانتحال شخصيته لقضاء أحد الامتحانات بدلًا منه.

13 دقيقة في الموسم الحالي

ابتعد رمضان صبحي (28 عاما) عن المشاركة مع بيراميدز في المباريات الماضية، حيث لم يلعب سوى 13 دقيقة فقط في الموسم الحالي "2025-2026".

وشارك رمضان لمدة 13 دقيقة أمام أوكلاند سيتي في الدور التمهيدي من بطولة كأس إنتركونتيننتال يوم 14 سبتمبر الماضي.

وغاب اللاعب عن 17 مباراة مع فريق بيراميدز بجميع المسابقات هذا الموسم.

3 إصابات

كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز عن معاناة رمضان صبحي مع الإصابات، وتطورات قضية المنشطات.

وقال بسيوني في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "رمضان صبحي تعرض للإصابة في مباراة صنداونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالموسم الماضي، وبعد أن تعافى وبدأ فترة الإعداد، تعرض مرة أخرى لإصابة في الركبة ويبدو أنه لم يحصل على التأهيل المناسب فتجددت الإصابة".

وأضاف: "رمضان صبحي عاني من إصابتين أو ثلاثة، رمضان سافر إلى ألمانيا بسبب معاناته من تجمع دموي أسفل الرباط الداخلي للركبة، وبعدها تعرض لإصابة في عضلات الظهر والعضلة الخلفية".

موعد عودة رمضان صبحي لتدريبات بيراميدز

وأكمل: "رمضان كان في إسبانيا لتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي، وسيستكمل برنامجه التأهيلي في مصر على أن يشارك في التدريبات الجماعية وسيكون جاهزًا يوم 29 نوفمبر الجاري".

وأكد: "غياب رمضان ليس له علاقة بقضية المنشطات، وننتظر الحكم في هذا الأمر يوم 26 نوفمبر".

مباراة بيراميدز القادمة
رمضان صبحي بيراميدز ترتيب الدوري المصري عمرو بسيوني مباريات بيراميدز إصابات رمضان صبحي حفل جوائز الكاف 2025

