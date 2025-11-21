المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أحمد سليمان: تنازلت عن رئاسة الزمالك حبًا في النادي.. وتحملت ما لا يتحمله بشر

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:39 م 21/11/2025
أحمد سليمان

أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك

تحدث أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن عدم شعوره بالندم بعدما قرر عدم الترشح لرئاسة القلعة البيضاء في فترات سابقة، كاشفًا عن آخر تطورات ملف التعاقد مع حامد حمدان.

ويعاني الزمالك من إيقاف للقيد بسبب 4 قضايا في الفيفا نتيجة عدم سداد مستحقات لمدربين سابقين.

القضية الرابعة.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك

وقال سليمان في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "تحملت على مدار 10 سنوات ما لا يتحمله بشر، وسأظل أتحمل من أجل نادي الزمالك، خسرت ماليًا وفنيًا وإداريًا وتركت عملي من أجل خدمة الزمالك".

وأضاف: "نادي الزمالك هو الذي احتوى أحمد سليمان، وهو الذي صنع اسمي وأدين بالولاء للنادي في كل شيء".

وبسؤاله عن هل ندم على عدم ترشحه لرئاسة الزمالك؟، رد، قائلًا: "لا أندم على أي شيء، وهذا أمر يخصني وبداخلي، لا أندم على أي شيء فعلته من أجل الزمالك".

وسُئل مرة أخرى عن رغبته في الترشح لرئاسة الزمالك في الانتخابات القادمة، أكد أحمد سليمان، قائلًا: "لا توجد انتخابات حاليًا وعندما تأتي الانتخابات سأتخذ القرار، ظللت 8 سنوات أحارب على رئاسة الزمالك وكنت على بعد خطوة من تحقيق ذلك، وتنازلت عن ذلك حبًا في نادي الزمالك".

وعن آخر التطورات المتعلقة بصفقة حامد حمدان لاعب بتروجيت، قال سليمان: "لسه بدري على انتقالات يناير، وإن شاء الله سننجح في إنهاء أزمة القيد وهذا بحكم خبرتي مع مجلس الإدارة".

وأتم: "مجلس الزمالك سدد ما يقرب من 3 ملايين دولار بسبب الغرامات والإيقافات، وليس هناك أي خلافات داخل مجلس الإدارة".

 

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك أحمد سليمان صفقات الزمالك مباريات الزمالك موعد مباراة الزمالك المقبلة حامد حمدان

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

