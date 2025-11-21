تستمر منافسات نسخة الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز (2025-2026)، بإقامة الجولة 14 من المسابقة.

وتنطلق الجولة 14 من منافسات الدوري المصري الممتاز 2025-2026 غدا السبت، بعد أسبوعين تقريبا من نهاية الجولة الماضية، التي جاءت بعدها فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر.

وقبل انطلاق الجولة 14، يتربع سيراميكا كليوباترا على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة من 12 مباراة، بفارق 3 نقاط أمام الأهلي، حامل اللقب وأقرب ملاحقيه.

بينما يحتل الزمالك المركز الثالث وفي جعبته 22 نقطة، بفارق نقطتين عن 3 أندية تأتي خلفه في الترتيب، هي المصري وبيراميدز ووادي دجلة.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق الجولة 14 من المسابقة.

ترتيب الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا - 26 نقطة

الأهلي - 23 نقطة

الزمالك - 22 نقطة

بيراميدز - 20 نقطة

المصري - 20 نقطة

وادي دجلة - 20 نقطة

إنبي - 18 نقطة

زد - 17 نقطة

