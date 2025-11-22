حافظ فريق سيراميكا كليوباترا على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوزه المهم على مضيفه فاركو بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب المكس، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من البطولة.

شهدت المباراة أحداثًا متوسطة في الشوط الأول، قبل أن يفتتح حسين السيد التسجيل لسيراميكا في الدقيقة 75، مانحًا فريقه التقدم.

وبعد سبع دقائق، عزز فخري لاكاي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 82، ليحسم فريق سيراميكا اللقاء بثنائية نظيفة.

وبهذا الفوز، رفع سيراميكا رصيده إلى 29 نقطة من 13 مباراة، محافظًا على الصدارة، بينما تجمد رصيد فاركو عند 12 نقطة في المركز السادس عشر.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز سيراميكا كليوباترا على فاركو

وفي ترتيب فرق المقدمة، يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثالث، ونقطتين خلف بيراميدز صاحب المركز الرابع، ما يجعل المنافسة على المراكز الأولى مستمرة ومفتوحة.

