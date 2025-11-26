تعرض رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز لعقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات بسبب تناوله للمنشطات.

وكشف "يلا كورة" أن رمضان صبحي تعرض للإيقاف لمدة 4 سنوات بسبب المنشطات من قبل المحكمة الرياضية الدولية، وتتبقى له خطوة المحكمة الفيدرالية ليتظلم على هذا القرار.

وفتحت واقعة رمضان صبحي صفحة جديدة من إيقافات اللاعبين المصريين بسبب المنشطات المحظورة عالميًا.

حكايات المنشطات مع اللاعبين المصريين

شريف إكرامي

في فبراير 2023 كانت لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد وقعت عقوبة على شريف إكرامي حارس بيراميدز بالإيقاف لمدة شهرين وذلك بعدما جاءت عينته إيجابية بعد مباراة الجيش الملكي التي أقيمت يوم 12 فبراير في الكونفدرالية الأفريقية.

وقام شريف إكرامي بالرد في جلسة استماع تابعة للجنة الانضباط للكاف، وتقرر إيقافه على خلفية اتهامه بالمنشطات لمدة شهرين وانتهت بتاريخ 28 مايو 2023، حيث كان الحارس موقوف منذ مارس من نفس العام.

واعتبرت لجنة الإنضباط أن ما قدمه إكرامي في جلسة الاستماع يبرئ اللاعب، حيث أنه لم يتعمد الحصول علي مواد منشطة، وأن طبيب النادي على علم بحصول اللاعب على دواء لإزالة الدهون.

إبراهيم حسن

في 8 ديسمبر 2020 أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إيقاف إبراهيم حسن عندما كان لاعبا في بيراميدز لمدة عامين منهم 22 شهرًا مع إيقاف التنفيذ وذلك بعدما تم إثبات تناوله للمنشطات.

وتعرض اللاعب لنزلة برد وحصل على عقار بعلاجه دون الرجوع للطبيب ليثبت كشف المنشطات الذي خضع له عقب مباراة فريقه أمام حوريا كوناكري الغيني في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كريم بامبو

في نوفمبر 2021 أعلنت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في بيان رسمي توقيع عقوبة الإيقاف على كريم بامبو لمدة 4 أشهر بسبب تناوله بعض المنشطات وبالتحديد مادة سيبوترامين، وهي مادة منبهة محددة طبقا لقائمة المحظورات 2021.

أمير عزمي مجاهد

في عام 2003 وقع أمير عزمي مجاهد في فخ المنشطات حيث ثبت تناوله للمنشطات بعد مباراة مصر واليابان التي أقيمت في بطولة كأس العالم للشباب التي استضافتها دبي.

وتناول أمير عزمي لمنشط محظور "الناندرولون" وعوقب بالإيقاف لمدة 14 شهرًا وصُدرت ضده أيضا غرامة قيمتها 15 ألف فرنك سويسري.

حسام غالي "تمت تبرءته"

يمتلك حسام غالى قائد الأهلى وعضو مجلس الإدارة السابق أكبر قصة مع المنشطات حيث تم إتهامه أثناء إحترافه فى النصر السعودى بتناول المنشطات بعد ما ظهرت نتيجة العينة التى أخذت من اللاعب وتم تحليلها فى معمل بماليزيا أنها إيجابية.

ووكل غالي محامي دولي وقام بالعديد من الإجراءات وطلب إجراء فحص لعينة ثانية في ألمانيا على حسابه الشخصي وأثبتت العينة الثانية أن اللاعب برىء من تناول المنشطات بعد معاناة طويلة.

وتسبب غالي في إغلاق المعمل الذي أدانه حيث قررت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "منظمة الوادا" شطب اعتماد معمل فحص ومكافحة المنشطات بماليزيا بسبب مخالفة المعمل للمعايير الدولية في 17 عينة للكشف عن المنشطات.

عمرو سماكة

سقط سماكة في اختبار المنشطات لعام 2006 وبالتحديد في مباراة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وشبيبة القبائل.

وتم إيقاف سماكة 3 أشهر من جانب الاتحاد الأفريقي وانتقل بعد ذلك إلى كاظمة الكويتي.

وقال سماكة في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "مانويل جوزيه ساندني ووقف بجانبي بشكل كبير في أزمة المنشطات التي تسببت في إيقافي لمدة ثلاثة أشهر".

أحمد صبحي

ثبت في عام 2011 تناول أحمد صبحي لاعب إنبي السابق للمنشطات وتم توقيع عقوبة عليه بالإيقاف لمدة 6 أشهر وذلك بعدما خضع لها فور مباراة إنبي والزمالك في نهائي بطولة كأس مصر.

ولن يتمكن صبحي من المشاركة مع منتخب مصر الأولمبي في لقاء السنغال من أجل تحديد صاحب المركز الثالث في بطولة أفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد لندن 2012.