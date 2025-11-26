المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
إيندهوفن

إيندهوفن

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العرب
لبنان

لبنان

1 2
18:00
السودان

السودان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

8 نجوم سقطوا في فخ "المنشطات".. صدامات متكررة ورد اعتبار بعد البراءة (صور)

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:22 م 26/11/2025
  • عرض 8 صورة
    galleryImg
  • عرض 8 صورة
    galleryImg
  • عرض 8 صورة
    galleryImg
  • عرض 8 صورة
    galleryImg
  • عرض 8 صورة
    galleryImg
  • عرض 8 صورة
    galleryImg
  • عرض 8 صورة
    galleryImg
  • عرض 8 صورة
    galleryImg

تعرض رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز لعقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات بسبب تناوله للمنشطات.

وكشف "يلا كورة" أن رمضان صبحي تعرض للإيقاف لمدة 4 سنوات بسبب المنشطات من قبل المحكمة الرياضية الدولية، وتتبقى له خطوة المحكمة الفيدرالية ليتظلم على هذا القرار.

وفتحت واقعة رمضان صبحي صفحة جديدة من إيقافات اللاعبين المصريين بسبب المنشطات المحظورة عالميًا.

مصدر ليلا كورة: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات

حكايات المنشطات مع اللاعبين المصريين

شريف إكرامي

في فبراير 2023 كانت لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد وقعت عقوبة على شريف إكرامي حارس بيراميدز بالإيقاف لمدة شهرين وذلك بعدما جاءت عينته إيجابية بعد مباراة الجيش الملكي التي أقيمت يوم 12 فبراير في الكونفدرالية الأفريقية.

وقام شريف إكرامي بالرد في جلسة استماع تابعة للجنة الانضباط للكاف، وتقرر إيقافه على خلفية اتهامه بالمنشطات لمدة شهرين وانتهت بتاريخ 28 مايو 2023، حيث كان الحارس موقوف منذ مارس من نفس العام.

واعتبرت لجنة الإنضباط أن ما قدمه إكرامي في جلسة الاستماع يبرئ اللاعب، حيث أنه لم يتعمد الحصول علي مواد منشطة، وأن طبيب النادي على علم بحصول اللاعب على دواء لإزالة الدهون.

إبراهيم حسن

في 8 ديسمبر 2020 أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إيقاف إبراهيم حسن عندما كان لاعبا في بيراميدز لمدة عامين منهم 22 شهرًا مع إيقاف التنفيذ وذلك بعدما تم إثبات تناوله للمنشطات.

وتعرض اللاعب لنزلة برد وحصل على عقار بعلاجه دون الرجوع للطبيب ليثبت كشف المنشطات الذي خضع له عقب مباراة فريقه أمام حوريا كوناكري الغيني في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كريم بامبو

في نوفمبر 2021 أعلنت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في بيان رسمي توقيع عقوبة الإيقاف على كريم بامبو لمدة 4 أشهر بسبب تناوله بعض المنشطات وبالتحديد مادة سيبوترامين، وهي مادة منبهة محددة طبقا لقائمة المحظورات 2021.

أمير عزمي مجاهد

في عام 2003 وقع أمير عزمي مجاهد في فخ المنشطات حيث ثبت تناوله للمنشطات بعد مباراة مصر واليابان التي أقيمت في بطولة كأس العالم للشباب التي استضافتها دبي.

وتناول أمير عزمي لمنشط محظور "الناندرولون" وعوقب بالإيقاف لمدة 14 شهرًا وصُدرت ضده أيضا غرامة قيمتها 15 ألف فرنك سويسري.

حسام غالي "تمت تبرءته"

يمتلك حسام غالى قائد الأهلى وعضو مجلس الإدارة السابق أكبر قصة مع المنشطات حيث تم إتهامه أثناء إحترافه فى النصر السعودى بتناول المنشطات بعد ما ظهرت نتيجة العينة التى أخذت من اللاعب وتم تحليلها فى معمل بماليزيا أنها إيجابية.

ووكل غالي محامي دولي وقام بالعديد من الإجراءات وطلب إجراء فحص لعينة ثانية في ألمانيا على حسابه الشخصي وأثبتت العينة الثانية أن اللاعب برىء من تناول المنشطات بعد معاناة طويلة.

وتسبب غالي في إغلاق المعمل الذي أدانه حيث قررت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "منظمة الوادا" شطب اعتماد معمل فحص ومكافحة المنشطات بماليزيا بسبب مخالفة المعمل للمعايير الدولية في 17 عينة للكشف عن المنشطات.

عمرو سماكة

سقط سماكة في اختبار المنشطات لعام 2006 وبالتحديد في مباراة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وشبيبة القبائل.

وتم إيقاف سماكة 3 أشهر من جانب الاتحاد الأفريقي وانتقل بعد ذلك إلى كاظمة الكويتي.

وقال سماكة في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "مانويل جوزيه ساندني ووقف بجانبي بشكل كبير في أزمة المنشطات التي تسببت في إيقافي لمدة ثلاثة أشهر".

أحمد صبحي

ثبت في عام 2011 تناول أحمد صبحي لاعب إنبي السابق للمنشطات وتم توقيع عقوبة عليه بالإيقاف لمدة 6 أشهر وذلك بعدما خضع لها فور مباراة إنبي والزمالك في نهائي بطولة كأس مصر.

ولن يتمكن صبحي من المشاركة مع منتخب مصر الأولمبي في لقاء السنغال من أجل تحديد صاحب المركز الثالث في بطولة أفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد لندن 2012.

حسام غالي المنشطات إبراهيم حسن رمضان صبحي بيراميدز قضية رمضان صبحي استمرار حبس رمضان صبحي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg