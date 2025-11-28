المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الملكي

الجيش الملكي

- -
21:00
الأهلي

الأهلي

الكونفيدرالية الأفريقية
زيسكو

زيسكو

1 2
15:00
المصري

المصري

كأس خادم الحرمين الشريفين
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

الكونفيدرالية الأفريقية
عزام يونايتد

عزام يونايتد

- -
18:00
الوداد البيضاوي

الوداد البيضاوي

دوري أبطال أفريقيا
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

- -
21:00
ماميلودي صنداونز

ماميلودي صنداونز

الدوري الألماني
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

- -
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

"في قضيتين".. الأهلي ينضم إلى فريق الدفاع عن رمضان صبحي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

03:05 م 28/11/2025
رمضان صبحي

رمضان صبحي

أعلن النادي الأهلي، تكليف مستشاريه القانونيين، الدفاع عن رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، في أزمته الحالية.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية كاس، قد اصدرت عقوبة ضد رمضان صبحي بإيقافه لمدة 4 سنوات، في قضية التلاعب في عنية المنشطات.

كما أن رمضان صبحي متهم في قضية تزوير محرر رسمي لأداء الامتحانات بدلًا منه، حيث إن القضية تأجلت إلى 30 ديسمبر المقبل.

وجاء بيان الأهلي كالتالي:

"انطلاقًا من الثوابت الراسخة التي تأسس عليها النادي الأهلي، والقائمة على دعم أبنائه والوقوف إلى جانبهم، قرر محمود الخطيب، رئيس النادي، تكليف شادي البرقوقي، المستشار القانوني للأهلي، بالانضمام ـ بعد التنسيق ـ إلى فريق الدفاع عن اللاعب رمضان صبحي، بصفته أحد أبناء الأهلي، في الإجراءات القانونية المتداولة حاليا، وتقديم كافة أوجه الدعم القانوني اللازم، جنبًا إلى جنب مع محاميه الخاص".

"كما كلّف عبدالله شحاتة، المستشار القانوني الرياضي للنادي، بتقديم كل المساندة القانونية في قضية المنشطات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الفريق القانوني الخاص باللاعب".

والجدير بالذكر أنه تم الحجز على رمضان صبحي، لحين موعد المحاكمة القادمة.

 

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الخطيب رمضان صبحي المحكمة الرياضية الدولية المنشطات كاس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
زيسكو

زيسكو

1 2
المصري

المصري

47

نهاية الشوط الأول.. بتقدم المصري على زيسكو

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg