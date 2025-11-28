أعلن النادي الأهلي، تكليف مستشاريه القانونيين، الدفاع عن رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، في أزمته الحالية.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية كاس، قد اصدرت عقوبة ضد رمضان صبحي بإيقافه لمدة 4 سنوات، في قضية التلاعب في عنية المنشطات.

كما أن رمضان صبحي متهم في قضية تزوير محرر رسمي لأداء الامتحانات بدلًا منه، حيث إن القضية تأجلت إلى 30 ديسمبر المقبل.

وجاء بيان الأهلي كالتالي:

"انطلاقًا من الثوابت الراسخة التي تأسس عليها النادي الأهلي، والقائمة على دعم أبنائه والوقوف إلى جانبهم، قرر محمود الخطيب، رئيس النادي، تكليف شادي البرقوقي، المستشار القانوني للأهلي، بالانضمام ـ بعد التنسيق ـ إلى فريق الدفاع عن اللاعب رمضان صبحي، بصفته أحد أبناء الأهلي، في الإجراءات القانونية المتداولة حاليا، وتقديم كافة أوجه الدعم القانوني اللازم، جنبًا إلى جنب مع محاميه الخاص".

"كما كلّف عبدالله شحاتة، المستشار القانوني الرياضي للنادي، بتقديم كل المساندة القانونية في قضية المنشطات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الفريق القانوني الخاص باللاعب".

والجدير بالذكر أنه تم الحجز على رمضان صبحي، لحين موعد المحاكمة القادمة.