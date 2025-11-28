علق إكرامي الشحات أسطورة حراسة مرمى النادي الأهلي ووالد زوجة رمضان صبحي على دعم القلعة الحمراء لجناح بيراميدز على خلفية أزمتي التزوير والمنشطات.

وأعلن النادي الأهلي، اليوم الجمعة، تكليف مستشاريه القانونيين، للدفاع عن رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، في أزمته الحالية.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية أصدرت عقوبة ضد رمضان صبحي بإيقافه لمدة 4 سنوات، في قضية التلاعب في عنية المنشطات.

8 نجوم سقطوا في فخ "المنشطات".. صدامات متكررة ورد اعتبار بعد البراءة (صور)

كما أن رمضان صبحي متهم في قضية التزوير الخاصة بقيام أحد الأشخاص بأداء الامتحانات بدلًا منه.

وتصاعدت الأزمة إلى داخل ساحات القضاء، ليقع اللاعب تحت طائلة المحاكمة من أجل محاسبته والوقوف على مدى تورطه في القضية.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قررت استمرار حبس جميع المتهمين في قضية التزوير بما فيهم رمضان صبحي لحين النطق بالحكم يوم 30 ديسمبر.

النطق بالحكم 30 ديسمبر.. قرار من المحكمة بشأن قضية رمضان صبحي

إكرامي: الأهلي دائما يساند أبناءه

وقال إكرامي في تصريحات خاصة ليلا كورة عن دعم الأهلي لرمضان صبحي: "لست متفاجئا، الأمر ليس جديدًا على الأهلي الذي يدعم ويساند أبناءه دائما في كل المواقف".

وأضاف: "أوجه الشكر إلى الخطيب ومسؤولي الأهلي على هذا البيان الذي تم إصداره اليوم في دعم رمضان صبحي، وأتمنى أن تمر الأزمة الحالية على خير".

وأكمل: "ليس لدي الكثير لأقوله عن حالة رمضان صبحي الآن، وربنا يكون في عونه".