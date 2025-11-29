كشف أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن احتمالية تخفيض أسعار تذاكر مباريات الدوري المصري الممتاز، مشددا على أنه لن يتم إلغاء الهبوط مثلما حدث الموسم الماضي.

وقال دياب في تصريحات عبر قناة "النهار رياضة": "عودة الجماهير لحضور المباريات كانت بمثابة مشروع متكامل بين عدة جهات، والآن أصبح هناك موافقات أمنية بالحضور الكامل في أغلب الملاعب".

وأضاف: "من الوارد أن يتم تخفيض أسعار التذاكر في الفترة المقبلة، شركة تذكرتي تعمل على التحول من التذاكر المطبوعة إلى الرقمية، وهو ما يخفض التكلفة"

وواصل: "بداية من الموسم المقبل سيتم تغيير اسم الدوري مع عقد الرعاية الجديد وانتهاء عقد الرعاية الحالي، وبناء عليه ستحدث زيادة كبيرة في المكافأة المالية لبطل المسابقة".

وأردف: "لن يتم إلغاء الهبوط كما حدث في الموسم الماضي ولن تكون هناك أي استثناءات مهما حدث، وهذا ما تم الاتفاق عليه مع الأندية قبل بداية الموسم الحالي".

وأتم: "نعمل الآن على مساعدة الأندية الجماهيرية على أن يكون لديها القدرة على الصعود مجددا للدوري الممتاز في حالة هبوطها".