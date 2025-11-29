المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

- -
15:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا
باور ديناموز

باور ديناموز

- -
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
16:30
سانت باولي

سانت باولي

الدوري الفرنسي
موناكو

موناكو

- -
18:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد

الاتحاد

- -
19:30
الشباب

الشباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

دياب: إلغاء الهبوط لن يتكرر.. ومن الوارد تخفيض أسعار تذاكر المباريات

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:04 ص 29/11/2025
أحمد دياب

أحمد دياب

كشف أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن احتمالية تخفيض أسعار تذاكر مباريات الدوري المصري الممتاز، مشددا على أنه لن يتم إلغاء الهبوط مثلما حدث الموسم الماضي.

وقال دياب في تصريحات عبر قناة "النهار رياضة": "عودة الجماهير لحضور المباريات كانت بمثابة مشروع متكامل بين عدة جهات، والآن أصبح هناك موافقات أمنية بالحضور الكامل في أغلب الملاعب".

وأضاف: "من الوارد أن يتم تخفيض أسعار التذاكر في الفترة المقبلة، شركة تذكرتي تعمل على التحول من التذاكر المطبوعة إلى الرقمية، وهو ما يخفض التكلفة"

وواصل: "بداية من الموسم المقبل سيتم تغيير اسم الدوري مع عقد الرعاية الجديد وانتهاء عقد الرعاية الحالي، وبناء عليه ستحدث زيادة كبيرة في المكافأة المالية لبطل المسابقة".

وأردف: "لن يتم إلغاء الهبوط كما حدث في الموسم الماضي ولن تكون هناك أي استثناءات مهما حدث، وهذا ما تم الاتفاق عليه مع الأندية قبل بداية الموسم الحالي".

وأتم: "نعمل الآن على مساعدة الأندية الجماهيرية على أن يكون لديها القدرة على الصعود مجددا للدوري الممتاز في حالة هبوطها".

الدوري المصري أحمد دياب رابطة الأندية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg