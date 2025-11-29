المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد الفوز على باور ديناموز

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:22 م 29/11/2025
بيراميدز

بيراميدز يحقق الفوز على باور ديناموز

واصل نادي بيراميدز نتائجه الإيجابية في دوري أبطال أفريقيا، بعد أن حقق فوزًا صعبًا على مضيفه باور ديناموز الزامبي بهدف دون رد، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، على استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا.

وجاء الفوز بعد بداية قوية للفريق القاهري، الذي افتتح مشواره في البطولة بالفوز على ريفيرز يونايتد النيجيري 3-0 في الجولة الأولى بالقاهرة، ليواصل بيراميدز الحفاظ على سجله المثالي ويتقاسم صدارة المجموعة الأولى مع نهضة بركان المغربي.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

بعد انتهاء مهمته الإفريقية، يستعد بيراميدز للعودة إلى منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يواجه كهرباء الإسماعيلي في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة.

ويحل بيراميدز ضيفًا على كهرباء الإسماعيلي يوم الإثنين 3 ديسمبر، في مباراة يسعى من خلالها لاستعادة صدارته.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة من 10 مباريات، بفارق 6 نقاط عن المتصدر سيراميكا كليوباترا الذي خاض 13 مباراة حتى الآن.

دوري أبطال أوروبا بيراميدز باور ديناموز بيراميدز ضد باور ديناموز

