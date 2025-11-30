شهدت الفترة الماضية اهتمامًا بالغًا من جانب النادي الأهلي، بالحصول على خدمات المغربي الدولي يوسف بلعمري، ظهير أيسر فريق الرجاء البيضاوي.

الأهلي يحتاج إلى ظهير أيسر مميز، لملأ الفراغ الذي خلفه رحيل النجم التونسي على معلول، بعد مسيرة أسطورية، نال خلالها اللاعب كافة الألقاب المحلية والقارية الممكنة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد يوسف بلعمري مع قلعة النسور الخضراء في صيف العام المقبل 2026، أي أنه سيكون وكيلاً حرًا فور انطلاق الفترة الشتوية المقبلة.

ويواجه الأهلي صعوبة في إقناع الظهير الأيسر المميز بالتوقيع على عقود الانضمام للفريق، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، لرغبته في مغادرة الرجاء بنهاية الموسم.

ويرصد لكم "يلا كورة" في هذا التقرير أبرز المعلومات عن يوسف بلعمري، هدف النادي الأهلي لتدعيم الجبهة اليسرى، على النحو التالي..

من هو يوسف بلعمري؟

يبلغ يوسف بلعمري من العمر 27 عامًا، حيث يعد اللاعب من مواليد 20/9/1998 وينتمي لمدينة الرباط، ويصل طوله إلى 1.83 م.

تبلغ القيمة التسويقية الحالية للاعب المغربي الدولي 1.50 مليون يورو، وهو الأعلى في فريقه، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 13.76 مليون يورو.

وانتقل يوسف بلعمري من الفتح الرباطي، الذي استهل مسيرته الكروية من خلاله، إلى الرجاء البيضاوي في يوليو 2023، بموجب عقد لمدة 3 مواسم، في صفقة انتقال حر.

سلاح متعدد المراكز

يستطيع يوسف بلعمري اللعب في أكثر من مركز، من بينها الظهير الأيسر، الجناح الأيسر، الوسط المدافع، والوسط الهجومي، وجاءت أرقام اللاعب على النحو التالي..

كظهير أيسر: 64 مباراة (سجل 4 وصنع 13)

الوسط الأيسر: 37 مباراة (سجل 1 وصنع 9)

الوسط المحوري: 32 مباراة (سجل 3 وصنع 6)

الجناح الأيسر: 5 مباريات (لم يسجل أو يصنع)

الوسط المهاجم: 5 مباريات (سجل هدفًا وصنع آخر)

الوسط المدافع: 4 مباريات (لم يسجل أو يصنع).

دافع بلعمري عن قميص الفتح الرباطي خلال 72 مباراة نجح خلالهم في تسجيل 4 وقدم 14 تمريرة حاسمة، فيما لعب لصالح الرجاء 125 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 19 آخرين.

وشهد الموسم الحالي مشاركة بلعمري مع الرجاء في 7 مباريات، بإجمالي 630 دقيقة، في جميع البطولات، دون أن يسجل أو يصنع أية أهداف.

حصاد المسيرة دولية

تدرج بلعمري في الفئات السنية للمنتخب المغربي، بداية من منتخب تحت 20 عامًا، وخاض معه 3 مباريات، وارتقى لمنتخب المغرب تحت 23 عامًا وسجل هدفًا وحيدًا.

بينما لعب نجم الجبهة اليسرى رفقة منتخب المغرب الرديف مباراة وحيدة، واستقر أخيرًا مع المنتخب الأول تحت قيادة وليد الركراكي، وخاض 15 مباراة رسمية.

الجبهة اليسرى.. صداع الأهلي المستمر

لا شك أن رحيل النجم التونسي علي معلول، قد ترك فراغًا كبيرًا، حيث قدم اللاعب مسيرة احترافية أكثر من رائعة، فرديًا وجماعيًا.

وخاض النجم التونسي 296 مباراة في 9 سنوات، سجل خلالهم 53 هدفا، وقدم 81 تمريرة حاسمة، وتوج مع الفريق بالعديد من البطولات وصلت إلى 22 لقبًا.

ومن بين أبرز إنجازات معلول رفقة الأهلي، أه نال 7 ألقاب في الدوري المصري، 4 في دوري أبطال أفريقيا، ومثلهم كأس مصر، 5 سوبر مصري، 2 سوبر إفريقي، وحصد 3 ميداليات في كأس العالم للأندية.

وتعاقد النادي الأهلي مع الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله من سوتشي الروسي على سبيل الإعارة، لكنه أخفق في تقديم الإضافة الفنية المنتظرة، علاوة على تعرضه للإصابة بشكل متكرر.

ويعتمد الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة الدنماركي ييس توروب، على الثنائي محمد شكري وكريم فؤاد على الرواق الأيسر، ويتطلع النادي لتدعيم هذه الجبهة بمحترف أجنبي يمتلك قدرات مميزة، دفاعيًا وهجوميًا.