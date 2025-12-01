المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ذكرى من 2021.. طاهر محمد يكشف أهم لحظة في مسيرته مع الأهلي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:28 ص 01/12/2025
طاهر

طاهر محمد طاهر من لقاء الأهلي والرجاء في 2021

كشف اللاعب طاهر محمد طاهر أهم لحظة في مسيرته مع النادي الأهلي، ليسترجع ذكرى لا تنسى من عام 2021.

ويرتدي طاهر قميص الأهلي منذ انضمامه من المقاولون العرب في 2020، ليخوض 193 مباراة في جميع المسابقات الرسمية، سجل خلالها 24 هدفًا وصنع 25 آخر.

أهم لحظة في مسيرة طاهر مع الأهلي

تحدث طاهر في حوار تليفزيوني مع قناة MBC مصر 2 بشأن أهم اللحظات في مسيرته الطويلة مع الأهلي.

وعن أصعب موقف عاشه صاحب الـ28 عامًا مع الأهلي، أوضح طاهر: "بكيت على مقاعد البدلاء بسبب عدم مشاركتي أمام بلدية المحلة (خلال موسم 2023-2024)، وشعرت أنني أحتاج إلى نصف فرصة من أجل إثبات ذاتي".

وأضاف بشأن الذكرى الأفضل: "بكيت أيضًا بسبب الفرحة بعد هدفي في الرجاء المغربي بكأس السوبر الأفريقي، وكانت تلك أهم لحظة في مسيرتي مع الأهلي".

وسجل طاهر محمد طاهر آنذاك هدفًا حاسمًا في الدقائق الأخيرة أمام الرجاء المغربي، ليتعادل الأهلي، قبل أن يحصد كأس السوبر الأفريقي بفضل ركلات الترجيح.

وتطرق طاهر أيضًا إلى الحلم الذي لم يحققه بعد مع منتخب مصر، بقوله: "أتمنى الانضمام لمنتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، وأعتقد أنني أملك الفرصة لتحقيق هذا الحلم".

 

