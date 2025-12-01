كشف اللاعب طاهر محمد طاهر أهم لحظة في مسيرته مع النادي الأهلي، ليسترجع ذكرى لا تنسى من عام 2021.

ويرتدي طاهر قميص الأهلي منذ انضمامه من المقاولون العرب في 2020، ليخوض 193 مباراة في جميع المسابقات الرسمية، سجل خلالها 24 هدفًا وصنع 25 آخر.

أهم لحظة في مسيرة طاهر مع الأهلي

تحدث طاهر في حوار تليفزيوني مع قناة MBC مصر 2 بشأن أهم اللحظات في مسيرته الطويلة مع الأهلي.

وعن أصعب موقف عاشه صاحب الـ28 عامًا مع الأهلي، أوضح طاهر: "بكيت على مقاعد البدلاء بسبب عدم مشاركتي أمام بلدية المحلة (خلال موسم 2023-2024)، وشعرت أنني أحتاج إلى نصف فرصة من أجل إثبات ذاتي".

وأضاف بشأن الذكرى الأفضل: "بكيت أيضًا بسبب الفرحة بعد هدفي في الرجاء المغربي بكأس السوبر الأفريقي، وكانت تلك أهم لحظة في مسيرتي مع الأهلي".

وسجل طاهر محمد طاهر آنذاك هدفًا حاسمًا في الدقائق الأخيرة أمام الرجاء المغربي، ليتعادل الأهلي، قبل أن يحصد كأس السوبر الأفريقي بفضل ركلات الترجيح.

وتطرق طاهر أيضًا إلى الحلم الذي لم يحققه بعد مع منتخب مصر، بقوله: "أتمنى الانضمام لمنتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، وأعتقد أنني أملك الفرصة لتحقيق هذا الحلم".