تحدث اللاعب طاهر محمد طاهر بشأن زملائه في النادي الأهلي، موضحًا أنه لم يتوقع انضمام أحمد مصطفى زيزو، ومؤكدًا أن محمود حسن تريزيجيه يستحق أن يكون ضمن أساطير كرة القدم المصرية.

وانضم زيزو إلى الأهلي في الصيف، مجانًا، بعد نهاية عقده مع الزمالك.

وعاد تريزيجيه إلى صفوف الأهلي بعد مسيرة طويلة في أوروبا، ارتدى خلالها قمصان أندية كبيرة، أبرزها أستون فيلا وأندرلخت وطرابزون سبور.

طاهر يتحدث عن زيزو وتريزيجه

وقال طاهر في تصريحات عبر قناة MBC مصر 2 التليفزيونية: "تريزيجيه من أساطير كرة القدم المصرية.. هو لاعب مؤثر جدًا مع المنتخب، وأرقامه دليل على ذلك، إلى جانب مسيرته المميزة في أوروبا".

وأضاف: "لم أكن أتوقع انضمام زيزو إلى الأهلي.. هو لاعب بعقلية احترافية مميزة، ومختلف عن الآخرين، وشاهدت ذلك بنفسي خلال مباراة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري".

وفي سياق منفصل: "جميع المدربين الذين تدربت تحت قيادتهم في الأهلي كانت لديهم أشياء إيجابية، حتى ريبيرو وسواريش".

وتابع تصريحاته: "الأهلي قادر بكل تأكيد على الفوز بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.. لدينا لاعبين مميزين، وكذلك مدربًا مميزًا".

قبل أن يختتم: "كنا قادرين على هزيمة الجيش الملكي.. كنا نحتاج فقط إلى التركيز بشكل أكبر طوال الدقائق الـ90، وأن نلعب بهدوء أكبر، وهذا ما تمكنا من القيام به في الشوط الثاني".

يشار إلى أن الأهلي عاد بالتعادل (1-1) من ملعب الجيش الملكي في ثاني مبارياته بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.