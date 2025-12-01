تحدث محمد رمضان، المدير الرياضي السابق للنادي الأهلي، عن عدة ملفات وأحداث تعامل معها أثناء عمله في هذا المنصب بالقلعة الحمراء.

وتولى رمضان منصب المدير الرياضي للأهلي في الفترة بين سبتمبر 2024 وأبريل 2025.

وقال رمضان في تصريحات عبر قناة النهار رياضة: "علاقتي مع مارسيل كولر بدأت متوترة، قبل التعاقد معي كان هو من يقوم بكل شيء تقريبا سواء فنيا أو إداريا وهذا لم يكن الأسلوب الصحيح".

وأضاف: "قلت له إنه مختص بالنواحي الفنية ولي الجانب الإداري وحتى تدخلي في الجانب الفني سيكون استشاريا فقط، بعد ذلك بدأ يعاند وهذا تسبب في اتساع الفجوة بينه وبين اللاعبين مما انعكس بشكل سلبي على الأداء والنتائج".

وأوضح: "أحيانا كنت أتفق مع محمد شوقي وسامي قمصان على نفس الرأي لكن كولر كان يتمسك برأي آخر وفي النهاية هو صاحب القرار في الأمور الفنية، قد يكون التعاقد معي سببا في تراجع الأداء والنتائج، في النهاية كرة القدم تعتمد على لغة الأرقام وقبل قدومي كانت الأرقام جيدة جدا".

وواصل: "محمد الشناوي وياسر إبراهيم وقعوا على بياض وهذا يُحسب لهم، وبعد رحيلي عن منصبي أبلغت وليد صلاح الدين بعد توليه منصب مدير الكرة بالأرقام التي تم الاتفاق عليها معهما، مروان عطية أيضا كان سلسا في التفاوض معه".

وأردف: "أزمة كهربا؟ كان قد تجاوز في حق المدرب بعدما استبعده من أول مباراة في كأس السوبر وطلبت منه أن يسكت لكن خرج منه لفظ لا يصح أن يُقال أمام اللاعبين فكان يجب أن يكون هناك موقف حاسم، واتخذت قرار معاقبته فورا دون الرجوع لمحمود الخطيب".

واستمر: "بعد عودتنا اعتذر كهربا للفريق وانتهى الموقف سريعا، وكولر فاجأني لأنه تجاوز الأمر وأعاد اللاعب للمشاركة بعدها دون إيقاف طويل واحترمت قراره".

وأكمل: "كنت مقتنعا بضرورة رحيل علي معلول لأنه لن يحافظ على مستواه بعد الإصابة التي تعرض لها ومن الوارد أن تكون وجهة نظري خطأ، عرضت عليه أن يعمل بمنصب إداري في النادي لكنه رفض وتمسك بالاستمرار في اللعب، لكن حتى بعد حصوله على فرصة جديدة لم يكن بنفس المستوى المطلوب".

وأسهب: "أؤمن بأهمية الإعداد النفسي للاعبين وحتى في الحياة الشخصية، لكن المعد النفسي الذي تم التعاقد معه ورحل بعدها مباشرة كان يريد التدخل في الأمور الفنية وحمدت الله على رحيله بعدما استمعت لتصريحاته بعد الرحيل".

وأتم: "عمرو السولية لم يكن لديه رغبة في التجديد مع الأهلي، كنا نريد تمديد عقده لموسم واحد لكنه أراد أكثر من موسم ثم أخبرنا أنه يرغب في اللعب خارج مصر للحصول على مقابل مادي أعلى نظرا لعدم رغبته في العمل بكرة القدم بعد الاعتزال، رغم أنني كنت أريد تجهيزه ليكون كادرا إداريا".

