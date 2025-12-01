المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
تونس الثاني

تونس الثاني

- -
15:00
سوريا

سوريا

كأس العرب
قطر

قطر

- -
17:45
فلسطين

فلسطين

كأس مصر
حرس الحدود

حرس الحدود

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

كأس مصر
طلائع الجيش

طلائع الجيش

- -
19:30
السكة الحديد

السكة الحديد

الدوري التركي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:00
جالاتا سراي

جالاتا سراي

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

محمد رمضان يتحدث عن.. علاقته مع كولر.. كواليس عقوبة كهربا.. ورحيل معلول والسولية

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:56 ص 01/12/2025
محمد رمضان وكولر

محمد رمضان ومارسيل كولر

تحدث محمد رمضان، المدير الرياضي السابق للنادي الأهلي، عن عدة ملفات وأحداث تعامل معها أثناء عمله في هذا المنصب بالقلعة الحمراء.

وتولى رمضان منصب المدير الرياضي للأهلي في الفترة بين سبتمبر 2024 وأبريل 2025.

وقال رمضان في تصريحات عبر قناة النهار رياضة: "علاقتي مع مارسيل كولر بدأت متوترة، قبل التعاقد معي كان هو من يقوم بكل شيء تقريبا سواء فنيا أو إداريا وهذا لم يكن الأسلوب الصحيح".

وأضاف: "قلت له إنه مختص بالنواحي الفنية ولي الجانب الإداري وحتى تدخلي في الجانب الفني سيكون استشاريا فقط، بعد ذلك بدأ يعاند وهذا تسبب في اتساع الفجوة بينه وبين اللاعبين مما انعكس بشكل سلبي على الأداء والنتائج".

وأوضح: "أحيانا كنت أتفق مع محمد شوقي وسامي قمصان على نفس الرأي لكن كولر كان يتمسك برأي آخر وفي النهاية هو صاحب القرار في الأمور الفنية، قد يكون التعاقد معي سببا في تراجع الأداء والنتائج، في النهاية كرة القدم تعتمد على لغة الأرقام وقبل قدومي كانت الأرقام جيدة جدا".

وواصل: "محمد الشناوي وياسر إبراهيم وقعوا على بياض وهذا يُحسب لهم، وبعد رحيلي عن منصبي أبلغت وليد صلاح الدين بعد توليه منصب مدير الكرة بالأرقام التي تم الاتفاق عليها معهما، مروان عطية أيضا كان سلسا في التفاوض معه".

وأردف: "أزمة كهربا؟ كان قد تجاوز في حق المدرب بعدما استبعده من أول مباراة في كأس السوبر وطلبت منه أن يسكت لكن خرج منه لفظ لا يصح أن يُقال أمام اللاعبين فكان يجب أن يكون هناك موقف حاسم، واتخذت قرار معاقبته فورا دون الرجوع لمحمود الخطيب".

واستمر: "بعد عودتنا اعتذر كهربا للفريق وانتهى الموقف سريعا، وكولر فاجأني لأنه تجاوز الأمر وأعاد اللاعب للمشاركة بعدها دون إيقاف طويل واحترمت قراره".

وأكمل: "كنت مقتنعا بضرورة رحيل علي معلول لأنه لن يحافظ على مستواه بعد الإصابة التي تعرض لها ومن الوارد أن تكون وجهة نظري خطأ، عرضت عليه أن يعمل بمنصب إداري في النادي لكنه رفض وتمسك بالاستمرار في اللعب، لكن حتى بعد حصوله على فرصة جديدة لم يكن بنفس المستوى المطلوب".

وأسهب: "أؤمن بأهمية الإعداد النفسي للاعبين وحتى في الحياة الشخصية، لكن المعد النفسي الذي تم التعاقد معه ورحل بعدها مباشرة كان يريد التدخل في الأمور الفنية وحمدت الله على رحيله بعدما استمعت لتصريحاته بعد الرحيل".

وأتم: "عمرو السولية لم يكن لديه رغبة في التجديد مع الأهلي، كنا نريد تمديد عقده لموسم واحد لكنه أراد أكثر من موسم ثم أخبرنا أنه يرغب في اللعب خارج مصر للحصول على مقابل مادي أعلى نظرا لعدم رغبته في العمل بكرة القدم بعد الاعتزال، رغم أنني كنت أريد تجهيزه ليكون كادرا إداريا".

جدول مباريات اليوم 

الأهلي مارسيل كولر محمد رمضان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg