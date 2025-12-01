المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
تونس الثاني

تونس الثاني

- -
15:00
سوريا

سوريا

كأس العرب
قطر

قطر

- -
17:45
فلسطين

فلسطين

كأس مصر
حرس الحدود

حرس الحدود

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

كأس مصر
طلائع الجيش

طلائع الجيش

- -
19:30
السكة الحديد

السكة الحديد

الدوري التركي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:00
جالاتا سراي

جالاتا سراي

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الرمادي: الزمالك أخطأ بتعيين إدوارد في منصب المدير الرياضي.. وما يحدث كارثة كبرى

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:15 م 01/12/2025
أيمن الرمادي مدرب الزمالك الجديد

الرمادي - مدرب الزمالك السابق

انتقد أيمن الرمادي، اليوم الإثنين، تعيين جون إدوارد في منصب المدير الرياضي لنادي الزمالك، واصفًا ما يحدث بـ"الكارثة الكبرى".

وتولى الرمادي تدريب الزمالك في نهاية الموسم الماضي 2024-2025، ناجحًا في قيادته إلى حصد لقب كأس مصر على حساب بيراميدز قبل أن يستغنى عنه الأبيض لتعيين البلجيكي يانيك فيريرا بدلًا منه.

الرمادي ينتقد منصب جون إدوارد في الزمالك

وجه الرمادي عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، رسالة طويلة، انتقد خلالها تصريحات فيريرا الأخيرة التي تحدث خلالها بشأن العقبات التي واجهته في الزمالك.

وتطرق الرمادي الذي يشغل في الوقت الحالي منصب المدير الفني بالبنك الأهلي إلى مهام جون إدوارد، موضحًا أن المدير الرياضي يجب أن يكون ملمًا بالأمور الفنية.

وكتب الرمادي: "طلبت بعض الأدوات التدريبية من إدارة الزمالك، وشعرت بالمماطلة، فتوقفت عن التدريب ورفضت نزول الملعب حتى يحضرو لي الأدوات، ولو لم يفعلوا ذلك لتقدمت باستقالتي فورًا".

وأضاف: "طلبت أيضًا من إدارة الزمالك إقامة معسكر مغلق لمدة 4 أيام في الإسماعيلية، ولو لم يستجب لي مجلس الإدارة لتقدمت باستقالتي فورًا".

واستفاض: "تصريحات فيريرا كلها مغالطات.. الزمالك حصل على راحة سلبية مدتها 34 يومًا بعد نهائي كأس مصر، والمفاجأة أن برنامج إعداد الفريق تضمن إقامة مباراة ودية بعد 72 ساعة فقط، أين يحدث هذا؟ وفي أي برنامج هذا؟ والنتيجة كانت إصابة أحمد حسام برباط صليبي، وإصابات كثيرة، ومشكلات بدنية لم يتخلص منها الفريق حتى الآن".

ثم زاد: "اللوم على إدارة الزمالك التي لم تستعن بالتقرير المقدم مني بضرورة استقدام مدير رياضي يفهم في الأمور الفنية، وهذا أيضًا ما أوصى به ميدو".

وتابع: "إدارة الزمالك اعتقدت خطأ أن جون إدوارد يمكنه أن يكون مديرًا رياضيًا، وهذا ليس تخصصه، ومع احترامي له هو مسؤول تعاقدات فقط، ويمكنه أن يتفاوض مع أي لاعب، وهو مميز في ذلك".

وواصل تصريحاته: "ليس من المفترض أن يكون عمل جون إدوارد هو اختيار اللاعبين والتفكير في طريقة اللعب ومراقبة البرنامج التدريبي ومناقشة المدير الفني.. هذه كارثة كبرى".

قبل أن يختتم: "لا أطمع في شغل أي منصب داخل الزمالك لسببين.. الأول أن طريقة العمل الحالية لا تناسبني، والسبب الآخر أنني أتولى حاليًا تدريب البنك الأهلي الذي يملك مجموعة رائعة سواءً من اللاعبين أو الإداريين".

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك أيمن الرمادي جون إدوارد

