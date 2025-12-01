المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
تونس الثاني

تونس الثاني

- -
15:00
سوريا

سوريا

كأس العرب
قطر

قطر

- -
17:45
فلسطين

فلسطين

كأس مصر
حرس الحدود

حرس الحدود

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

كأس مصر
طلائع الجيش

طلائع الجيش

- -
19:30
السكة الحديد

السكة الحديد

الدوري التركي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:00
جالاتا سراي

جالاتا سراي

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

"استفسار شفهي".. مصدر بالأهلي يكشف ليلا كورة تفاصيل اهتمام برشلونة بضم حمزة عبد الكريم

رمضان حسن

كتب - رمضان حسن

01:42 م 01/12/2025
حمزة عبد الكريم

حمزة عبد الكريم

كشف مصدر داخل النادي الأهلي تفاصيل اهتمام نادي برشلونة الإسباني بالتعاقد مع لاعبه الناشئ حمزة عبد الكريم.

وكانت تقارير إعلامية إسبانية قد كشفت عن اهتمام من جانب برشلونة بالتعاقد مع حمزة عبد الكريم، البالغ من العمر 17 عاما. طالع التفاصيل من هنا

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات ليلا كورة: "ما حدث مجرد استفسار شفهي حتى الآن".

وأضاف: "حمزة وقع قبل كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما مع إحدى شركات التسويق الأوروبية، التي تواصلت مع الأهلي للاستفسار عن إمكانية سفر اللاعب إلى برشلونة لخوض فترة معايشة أولا".

وأتم: "الأهلي لا يمانع لو وصل خطاب رسمي، ولا يمانع أيضا احترافه إذا وصلت الأمور للجدية وأصبح هناك عرضا رسميا للاعب".

الأهلي برشلونة حمزة عبد الكريم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg