كشف مصدر داخل النادي الأهلي تفاصيل اهتمام نادي برشلونة الإسباني بالتعاقد مع لاعبه الناشئ حمزة عبد الكريم.

وكانت تقارير إعلامية إسبانية قد كشفت عن اهتمام من جانب برشلونة بالتعاقد مع حمزة عبد الكريم، البالغ من العمر 17 عاما. طالع التفاصيل من هنا

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات ليلا كورة: "ما حدث مجرد استفسار شفهي حتى الآن".

وأضاف: "حمزة وقع قبل كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما مع إحدى شركات التسويق الأوروبية، التي تواصلت مع الأهلي للاستفسار عن إمكانية سفر اللاعب إلى برشلونة لخوض فترة معايشة أولا".

وأتم: "الأهلي لا يمانع لو وصل خطاب رسمي، ولا يمانع أيضا احترافه إذا وصلت الأمور للجدية وأصبح هناك عرضا رسميا للاعب".