كشفت صحيفة سبورت الكاتالونية، اليوم الإثنين، تفاصيل مفاوضات نادي برشلونة مع الأهلي لضم المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم.

وأصبح حمزة عبد الكريم محط أنظار العديد من أندية القمة في أوروبا بعد أن ظهر بشكل جيد جدًا مع المنتخب المصري في كأس العالم تحت 17 عامًا.

مفاوضات برشلونة مع الأهلي من أجل حمزة عبد الكريم

أوضحت صحيفة سبورت في تقرير لها كواليس المحادثات الجارية بين برشلونة والأهلي من أجل عبد الكريم.

وكتبت: "برشلونة في مفاوضات لضم حمزة عبد الكريم في يناير المقبل لدعم الفريق الرديف.. المحادثات جارية وقد تنتهي باستعارة اللاعب مع خيار الشراء".

وشددت الصحيفة على أن برشلونة يتفوق حاليًا في سباق ضم عبد الكريم على 4 أندية عالمية، هي مانشستر سيتي وبايرن ميونخ وليون وميلان، بعد أن تواصلت أيضًا مع الأهلي.

وزادت: "اللاعب متحمس للغاية للانضمام إلى برشلونة، لكن الأهلي متردد جدًا في بيعه نظرًا لموهبته الكبيرة".

قبل أن تختتم: "الفكرة في برشلونة هي أن يتأقلم عبد الكريم مع الفريق الرديف تدريجيًا ثم ينضم إلى الفريق الأول في الصيف".

يشار إلى أن عبد الكريم خاض مباراتين مع الفريق الأول في الأهلي، من بينها لقاء الفوز (4-1) على شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.