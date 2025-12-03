المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباراة مؤجلة.. سيد منير حكما لمواجهة كهرباء الإسماعيلية وبيراميدز في الدوري

محمد جلال

كتب - محمد جلال

12:48 ص 02/12/2025
بيراميدز

بيراميدز - صورة أرشيفية

أعلنت لجنة الحكام في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عن حكام مباراة بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية في بطولة الدوري.

ويلعب بيراميدز في الثامنة مساء الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز، التي ستقام على استاد الإسماعيلية.

ومن المقرر أن يدير المباراة تحكيميا سيد منير، ويعاونه الثنائي أسامة عبد اللطيف وكريم السعيد، بينما سيكون أحمد جمال شاهين حكما رابعا.

وفي غرفةى تقنية الفيديو سيكون حكم "VAR" مصطفى مدحت، ويعاونه أحمد حامد فهيم.

بيرراميدز يدخل هذه المباراة محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد كهرباء الإسماعيلية في المركز الـ 21 والأخير برصيد 8 نقاط.

ويتبقى مباراة لبيراميدز مؤجلة أيضا أمام بتروجت ستقام يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة العاشرة، وبعدها يكون متساويا مع جميع أندية الدوري المصري في عدد المباريات.

وفي حال فوز بيراميدز بالـ6 نقاط أمام كهرباء الإسماعيلية وبتروجت سيعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة متساويا مع فريق سيراميكا كليوباترا صاحب الصدارة حاليًا.

