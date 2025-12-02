أعلن البلجيكي يانيك فيريرا اتخاذ إجراءات قانونية ضد أحمد حسام ميدو، ردًا على التصريحات التي أدلى بها الأخير، مساء أمس الإثنين.

وتولى فيريرا تدريب الزمالك في الفترة بين يوليو ونوفمبر من العام الجاري 2025، مكتفيًا بالفوز في 7 من أصل 13 مباراة رسمية.

فيريرا يتخذ إجراءات قانونية ضد ميدو

ذكر فيريرا عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد ميدو.

وكتب فيريرا: "علمت أن ميدو وجه لي اتهامات لا أساس لها من الصحة.. ونظرًا للإجراءات القانونية، سأحصل على مشورة قانونية لازمة قبل إصدار أي بيان جديد، وسأتخذ الإجراءات ضد هذه الادعاءات الباطلة".

وكان ميدو انتقد فيريرا بسبب تصريحاته التي كشف فيها أسرارًا من غرفة ملابس الزمالك.

يشار إلى أن الزمالك أسند مهمة خلافة البلجيكي يانيك فيريرا إلى أحمد عبد الرؤوف الذي قاد الفريق الأول إلى نهائي كأس السوبر المصري 2025 قبل خسارته على يد الأهلي.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري بـ22 نقطة.