ردا على تصريحاته.. فيريرا يعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد ميدو

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:15 م 02/12/2025
يانيك فيريرا مدرب الزمالك

يانيك فيريرا - مدرب الزمالك السابق

أعلن البلجيكي يانيك فيريرا اتخاذ إجراءات قانونية ضد أحمد حسام ميدو، ردًا على التصريحات التي أدلى بها الأخير، مساء أمس الإثنين.

وتولى فيريرا تدريب الزمالك في الفترة بين يوليو ونوفمبر من العام الجاري 2025، مكتفيًا بالفوز في 7 من أصل 13 مباراة رسمية.

فيريرا يتخذ إجراءات قانونية ضد ميدو

ذكر فيريرا عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد ميدو.

وكتب فيريرا: "علمت أن ميدو وجه لي اتهامات لا أساس لها من الصحة.. ونظرًا للإجراءات القانونية، سأحصل على مشورة قانونية لازمة قبل إصدار أي بيان جديد، وسأتخذ الإجراءات ضد هذه الادعاءات الباطلة".

وكان ميدو انتقد فيريرا بسبب تصريحاته التي كشف فيها أسرارًا من غرفة ملابس الزمالك.

طالع أبرز ما قاله ميدو عن فيريرا من هنا

يشار إلى أن الزمالك أسند مهمة خلافة البلجيكي يانيك فيريرا إلى أحمد عبد الرؤوف الذي قاد الفريق الأول إلى نهائي كأس السوبر المصري 2025 قبل خسارته على يد الأهلي.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري بـ22 نقطة.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك ميدو الدوري المصري يانيك فيريرا

