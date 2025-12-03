استقر المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، على قائمة الفريق التي سيدخل بها السماوي مواجهة كهرباء الإسماعيلية، والتي ستجري ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

ويواجه فريق بيراميدز نظيره كهرباء الإسماعيلية، في إطار لقاء مؤجل من الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري، وتنطلق المباراة في تمام الثامنة من مساء الأربعاء، على ملعب الإسماعيلية.

قائمة بيراميدز أمام كهرباء الإسماعيلية

أعلن كرونسلاف يورتشيتش، مدرب بيراميدز، قائمة الفريق لمواجهة كهرباء الإسماعيلية، والتي شهدت عدة غيابات.

ويغيب مروان حمدي ووليد الكرتي بسبب ارتباطهما بالمشاركة مع منتخبي مصر والمغرب، في بطولة كأس العرب المقامة في قطر.

ويعاني أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، من كدمة قوية في الجزء الخارجي من الركبة، تعرض لها في مباراة دوري الأبطال أمام باور ديناموز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد - زياد هيثم.

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - أحمد سامي - طارق علاء - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - عبد الرحمن جودة.

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون دا سيلفا - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس.

واختتم نادي بيراميدز تدريباته على ملعب الدفاع الجوي، قبل السفر إلى الإسماعيلية من أجل المبيت بها حتى موعد المباراة أمام كهرباء الإسماعيلية.