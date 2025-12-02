هاجمت نيرة الأحمر، عضوة مجلس إدارة نادي الزمالك، كل من يركز مع أزمات الفريق الأبيض تاركا أزمات الأندية الأخرى.

وقالت نيرة الأحمر عبر راديو الزمالك: "هل الزمالك هو النادي الوحيد الذي رحل عنه مدرب وله مستحقات؟ الإجابة لا، هناك أندية دفعت عقود كاملة لمدربين وكانت عبارة عن الشرط الجزائي ولم يتحدث أحد".

وأضافت: "تحدث الجميع عن خالد بو طيب الذي رحل عن الزمالك بعد شهرين فقط وحصل على عقده كاملًا، لم نتحدث عن كولر وخوسيه ريبييرو، قيل إنهم لم يتقدموا بشكاوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم، لماذا سيشتكون وهم سيحصلون على عقودهم كاملة، هل التعاقد من البداية لم يكن مسارًا للنقد؟ لا سنركز مع الزمالك ونتجه إليه فقط".

وأكملت: "نتحدث عن مدرب عندما يرحل ويحصل على عقده كاملًا إذا هناك مشكلة، هل المعيار أنه لم يشتك لفيفا؟، هل السبق أن نظهر أزمة يانيك فيريرا؟".

وأنهت: "بيراميدز حصل على أكثر من بطولة في الفترة الماضية ولم يحصل على حقه، بل يركز البعض مع الزمالك وأزماته فقط".