قرر أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك تصعيد الحارس الشاب عمر عبدالعزيز للتدريبات، لتعويض غياب الثنائي محمد عواد ومحمد صبحي، بسبب التزامهما مع المنتخبات الوطنية في الفترة الحالية.

ويستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لاستئناف تدريباته من جديد غدًا على ملعب الكلية الحربية، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر، وتحديدا مواجهة كهرباء الإسماعيلية، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

ويتواجد الثنائي محمد عواد مع منتخب مصر الثاني المشارك في بطولة كأس العرب حاليا، بينما يتواجد محمد صبحي مع المنتخب الوطني الأول، استعدادا لكأس الأمم الأفريقية، بجانب الأزمة التي افتعلها المهدي سليمان، بالغياب بالغياب عن التدريبات الأخيرة والاستبعاد من رحلة جنوب أفريقيا

ويأتي هذا القرار، ضمن خطة الجهاز الفني لتعويض الغيابات، وأيضا لضمان توافر حراسة مرمى قوية للفريق خلال المباريات المقبلة، مع منح فرصة للشباب لإثبات قدراتهم والمشاركة بشكل أكبر مع الفريق الأول.

ومن المتوقع أن ينضم عمر عبدالعزيز للتدريبات الجماعية بداية من غدا الخميس، استعدادًا للمباريات المقبلة، بعد متابعة مستمرة من الجهاز الفني.