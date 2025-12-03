المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مصدر ليلا كورة: فرجاني ساسي سبب إيقاف قيد نادي الزمالك للمرة السادسة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

06:40 م 03/12/2025
فرجاني ساسي

فرجاني ساسي - لاعب الزمالك السابق

كشف مصدر سبب إيقاف قيد نادي الزمالك للمرة السادسة.

وسبق وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر منصته المتخصصة في الكشف عن إيقافات قيد الأندية، عن إيقاف قيد نادي الزمالك للمرة السادسة، ولمدة 3 فترات قيد قادمة.

وأشار مصدر ليلا كورة، إلى أن سبب إيقاف قيد نادي الزمالك يعود لشكوى التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأبيض السابق، والذي يدافع عن ألوان نادي الغرافة القطري الحالي.

وأشار المصدر إلى أن المستحقات المتأخرة لفرجاني ساسي تصل إلى 450 ألف دولار بالإضافة إلى 5% فوائد، أي ما يعلو عن 500 ألف دولار.

وتعرض الزمالك سابقا لـ 5 مرات إيقاف قيد بسبب مستحقات متأخرة للبرتغالي جوزيه جوميز، ومساعديه الثلاثة، بالإضافة إلى قضية السويسري كرسيتيان جروس المدير الفني السابق للزمالك.

وتتراكم القضايا الصادرة ضد الزمالك في فيفا، وبسبب عدم إغلاق الملفات المالية خلال المواعيد المحددة، اتخذ الاتحاد الدولي خطوة جديدة بإعادة فرض عقوبة إيقاف القيد لحين السداد.

ويستعد نادي الزمالك حاليًا لمواجهة بلدية المحلة، ضمن مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

ويحتل نادي الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 22 نقطة.

ولعب فرجاني ساسي مع نادي الزمالك 102 مباراة بواقع 8393 دقيقة، سجل خلالهم 16 هدفا وقدم 17 تمريرة حاسمة.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري فرجاني ساسي

