كلام فى الكورة
لمراجعة بعض الحالات.. أوسكار رويز يجتمع مع الحكام

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

07:02 م 03/12/2025
أوسكار رويز

أوسكار رويز - رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري

اجتمع الكولومبي أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، اليوم الأربعاء، مع عدد من الحكام بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتضمن الاجتماع الذي عقد اليوم، مراجعة وتقييم بعض الحالات التحكيمية التي شهدتها المباريات التي أدارها الحكام خلال الأيام الماضية، من أجل معالجة الأخطاء.

وشهد الاجتماع عرضًا تفصيليًا، لمجموعة من القرارات التحكيمية عبر تحليل الفيديو، وجاء ذلك استعدادًا للمباريات المقبلة، وفي إطار حرص لجنة الحكام على رفع الكفاءة الفنية وتطوير أداء الحكام.

وحضر الاجتماع، كلًا من وجيه أحمد، وعزب حجاج، بالإضافة إلى محمد الحنفي عضو اللجنة الفنية.

وتوقفت مسابقة الدوري المصري الممتاز، نظرًا لمشاركة منتخب مصر في كأس العرب، تزامنًا مع اقتراب انطلاق معسكر منتخب مصر الأول، استعدادًا لبداية منافسات أمم أفريقيا.

وتقام مباراتي بيراميدز أمام كهرباء الإسماعيلية، في الدوري المصري خلال فترة التوقف الحالية، بالإضافة إلى مواجهات كأس الرابطة.

الدوري المصري اتحاد الكرة لجنة الحكام أوسكار رويز

