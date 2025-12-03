أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة فريقه أمام كهرباء الإسماعيلية، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفًا على كهرباء الإسماعيلية مساء الأربعاء في الثامنة على استاد الإسماعيلية، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: علي جبر – أحمد سامي – محمد الشيبي – محمد حمدي

خط الوسط: أحمد توفيق – محمود زلاكة – عبد الرحمن مجدي – أحمد عاطف قطة – محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي

أما مقاعد البدلاء فشهدت تواجد:

زياد هيثم – عبد الرحمن جودة – طارق علاء – مهند لاشين – محمود دونجا – كريم حافظ – مصطفى زيكو – إيفرتون داسيلفا – دودو الجباس