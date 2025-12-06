موعد مباراة بيراميدز المقبلة مع بتروجت في الدوري المصري

يلتقي نادي بيراميدز مع نظيره بتروجت، في لقاء مؤجل من الأسبوع العاشر لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستأنف بيراميدز مشواره في المسابقة المحلية، عقب انتصاره القاتل مساء اليوم على حساب مضيفه فريق كهرباء الإسماعيلية، بهدفين مقابل هدف.

وقلب بيراميدز تأخره أمام كهرباء الإسماعيلية بهدف محمد أوناجم، لانتصار ثمين بثنائية علي جبر ومحمود زلاكة، بصناعة الظهير الأيسر محمد الشيبي.

ويواجه بيراميدز نظيره بتروجت، مساء يوم السبت المقبل، الموافق يوم 6 ديسمبر الجاري.

ويفتقد بيراميدز لخدمات الثنائي مروان حمدي ووليد الكرتي، بسبب تواجدهما مع منتخبي مصر والمغرب في بطولة كأس العرب، المقامة حاليًا في قطر.

ويبحث بيراميدز عن مواصلة سلسلة انتصاراته، لخطف صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما صعد للوصافة برصيد 26 نقطة، بفارق 3 نقاط عن سيراميكا كليوباترا.