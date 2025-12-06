المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
الأردن

الأردن

2 1
19:00
الإمارات

الإمارات

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

1 2
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإسباني
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

0 3
20:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

1 0
21:30
برينتفورد

برينتفورد

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

0 0
22:15
سندرلاند

سندرلاند

كأس إيطاليا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

3 0
22:00
فينيزيا

فينيزيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

موعد مباراة بيراميدز المقبلة مع بتروجت في الدوري المصري

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:27 م 03/12/2025
فريق بيراميدز

فريق بيراميدز

يلتقي نادي بيراميدز مع نظيره بتروجت، في لقاء مؤجل من الأسبوع العاشر لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستأنف بيراميدز مشواره في المسابقة المحلية، عقب انتصاره القاتل مساء اليوم على حساب مضيفه فريق كهرباء الإسماعيلية، بهدفين مقابل هدف.

وقلب بيراميدز تأخره أمام كهرباء الإسماعيلية بهدف محمد أوناجم، لانتصار ثمين بثنائية علي جبر ومحمود زلاكة، بصناعة الظهير الأيسر محمد الشيبي.

ويواجه بيراميدز نظيره بتروجت، مساء يوم السبت المقبل، الموافق يوم 6 ديسمبر الجاري.

ويفتقد بيراميدز لخدمات الثنائي مروان حمدي ووليد الكرتي، بسبب تواجدهما مع منتخبي مصر والمغرب في بطولة كأس العرب، المقامة حاليًا في قطر.

ويبحث بيراميدز عن مواصلة سلسلة انتصاراته، لخطف صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما صعد للوصافة برصيد 26 نقطة، بفارق 3 نقاط عن سيراميكا كليوباترا.

مباراة بتروجت القادمة
الدوري المصري بيراميدز بتروجت

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
ليفربول

ليفربول

0 0
سندرلاند

سندرلاند

43

سوبوسلاي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن الحارس تصدى لها بثبات

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
أرسنال

أرسنال

1 0
برينتفورد

برينتفورد

69

تسديدة قوية من ديكلان رايس من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها كيليهر حارس برينتفورد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg