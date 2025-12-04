المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
وليد صلاح الدين: توروب جاء وفقًا لمعايير محددة.. وعادل مصطفى أحد الكوادر الهامة في الأهلي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:02 ص 04/12/2025
ييس توروب

ييس توروب مدرب الأهلي

تحدث وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن كواليس اختيار ييس توروب لقيادة الفريق الأول، موضحًا أهمية استمرار عادل مصطفى في الجهاز الفني للأحمر.

واستهل وليد صلاح الدين، حديثه في تصريحات عبر قناة "النهار"، قائلًا: "بوجود محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على فريق الكرة، ولجنة التخطيط بقيادة مختار مختار وزكريا ناصف، ومحمد يوسف المدير الرياضي، تم طرح عدد من السير الذاتية من جانب وأسامة هلال مدير التعاقدات، وأول من أجرينا معه مقابلة هو ييس توروب، وحاز على إعجابنا لأنه واقعي وقمنا بسؤاله عن كل الأمور".

وأضاف: "لدينا معايير هامة جدًا متعلقة بشخصية المدرب والمرونة التكتيكة وتعامله مع فريق بحجم الأهلي يملك العديد من النجوم، وتعامله مع الإعلام والجماهير ونادي ثقافته الفوز فقط بكل البطولات، وكان توروب رائعًا وحاز توروب على إعجابنا، وقمنا بسؤال جماهير وإعلاميين من الفرق التي تولى تدريبها وشاهدنا مبارياته وكيف يدير المباريات".

وأكمل: "كان يهمنا مرونة توروب التكتيكية وتعامله مع اللاعبين، حال لم يتمكنوا من تنفيذ طريقته، وكيفية تعامله مع النجوم الكبار، وكان مقنعًا لنا، وشاهدنا العديد من السير الذاتية لعدد من المدربين الكبار لكننا استقررنا على توروب لأنه كان مؤهلًا لقيادة الفريق وفقًا للمعايير الخاصة بنا".

وواصل: "مهمتي تمثلت نقل ثقافتنا للمدرب من قيم ومبادئ الأهلي، وعدد الجماهير التي تساند الفريق، وهو تعامل مع العديد من المواقف المشابهة وتولى العديد من الفرق وأحرز بطولات، وكان مرنًا بشكل كبير، وفضل العمل مع جهاز فني سبق له العمل معهم".

وأتم حديثه: "وفضل السكن بجانب جهازه الفني، ويعملون 20 ساعة في اليوم، ووجود عادل مصطفى كان مهمًا لأنه أحد أهم الكوادر التدريبية، وتواجد في الجهاز السابق مع عماد النحاس ونقل الصورة بشكل مميز، وعماد النحاس وجهازه تحدث مع توروب حول كافة الأمور".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري وليد صلاح الدين ييس توروب

