كلام فى الكورة
مساعد فيريرا في الزمالك لـ "يلا كورة": لم ينل قيمته الحقيقة.. وإقالتنا كانت شعورًا غريبًا

طارق متولي

كتب - طارق متولي

01:57 م 04/12/2025
مساعد يانيك فيريرا في الزمالك

بيير باهرلي مساعد يانيك فيريرا في الزمالك

تحدث الفرنسي بيير باهرلي، المدرب المساعد السابق في نادي الزمالك بجهاز البلجيكي يانيك فيريرا، عن الفترة التي قضاها داخل القلعة البيضاء، قبل أن يتم إعلان رحيل الجهاز الفني وتعيين أحمد عبد الرؤوف مديرًا فنيًا.

وعلق باهرلي على تجربته القصيرة مع الفريق، واصفًا علاقة الجهاز الفني مع لاعبي الزمالك، ومشيرًا إلى شخصية فيريرا الحقيقية والتي كانت لابد لها من الاستمرار داخل جدارن الأبيض.

حوار يلا كورة مع مساعد يانيك فيريرا في الزمالك

كيف تقيّم تجربتك مع نادي الزمالك، خاصة أنها كانت تجربتك الأولى مع نادٍ إفريقي؟

"كما هو الحال مع كل تجربة، أخذنا الوقت للتفكير في الفترة التي قضيناها في النادي، كنا نعلم تمامًا أننا ننضم إلى نادٍ ذو أهمية تاريخية، ولهذا السبب كنا متحمسين جدًا للبدء، كنّا مستعدين، وبالفعل بدأنا في بناء مشروع جديد، ووضعنا كل طاقتنا فيه، معتقدين أننا سنبقى لفترة طويلة داخل النادي".

كيف كانت علاقة الجهاز الفني مع اللاعبين؟

"كانت علاقتنا مع اللاعبين جيدة، وكما يحدث في أي مشروع جديد، يحتاج الطرفان إلى وقت ليفهما بعضهما البعض، يحتاج الطاقم لبعض الوقت للتعرف حقًا على المجموعة التي سيعمل معها، ويحتاج اللاعبون أيضًا وقتًا لاستيعاب كل المعلومات الجديدة والفلسفة التي يريد المدرب تطبيقها، نعم، كانت هناك لحظات احتجنا فيها للحديث معًا لفهم بعضنا البعض بشكل أفضل".

إلى أي مدى تأقلم لاعبي الفريق مع أفكار فيريرا؟

عندما تتعامل مع 30 لاعبًا، فأنت تتعامل مع 30 شخصية مختلفة، هناك بعض اللاعبين لديهم القابلية والحماس للتعلّم، وآخرون لديهم قناعات قوية تحتاج أحيانًا إلى التحدي، وآخرون لا يرغبون في تعلم أي شيء وكانوا يكتفون بهذا، بجانب بعض اللاعبين الذين وصلوا حديثًا إلى النادي ويحتاجون إلى التكيف مع البيئة الجديدة".

"هذا لا يجعلهم أشخاصًا أو لاعبين جيدين أو سيئين، فهذه ليست القضية، لكن الأمر ببساطة يحتاج إلى وقت لكي يفهم الجميع بعضهم البعض بشكل كامل".

"ما يمكنني قوله أنه بالنظر إلى الرسائل التي تلقيناها من اللاعبين بعد رحيلنا، فقد تم تقدير عملنا، وقد قدّر اللاعبون التزامنا الذي لم يتراجع أبدًا".

ما رأيك في يانيك فيريرا؟ وكيف رأيت عمله مع الفريق؟

"قبل أن أتحدث إليك عن فيريرا من الناحية الفنية، أرغب في الحديث عنه على الصعيد الإنساني، هو شخص لا يريد إلا فعل الخير في من حوله، لقد عرفته لسنوات، ويمكنني أن أؤكد لك أنني لم أره يومًا يقلل من احترام أي شخص".

"هو يعامل الجميع بالطريقة نفسها سواء كان رئيس النادي أو أي لاعب أو أي فرد من طاقم المعدات أو غيره، ويمكنني أن أقول لك إنه دائمًا يقف إلى جانب الضعيف في مواجهة القوي".

"هو شخص يكرّس نفسه بنسبة 200% لكل ما يفعله عندما يصل إلى مكان ما، لا يفكر فقط في الفريق، بل أيضًا في النادي ومستقبله، بالنسبة له، من واجبه أن يساعد النادي بأكمله على التقدم،هو يتوقع المستوى نفسه من الالتزام من الجميع داخل النادي مهما كان دورهم، يطلب دائمًا أن نضع غرورنا جانبًا وأن نعمل من أجل مصلحة النادي، جميعًا في الاتجاه نفسه للتطور".

ماذا عن أفكاره الفنية؟

"لقد أتيحت لي فرصة العمل مع بعض المدربين الممتازين المعروفين جدًا في عالم كرة القدم، ويمكنني أن أقول لك إن يانيك لم يُعترف بقيمته الحقيقية حتى اللحظة، لديه فلسفة واضحة ويعرف تمامًا ما الذي يجب أن يفعله ليصل إلى مستوى عالٍ، هو قادر على إيصال رسائل مهمة ويجلب طاقة مذهلة في التدريبات مع أي فريق".

"أنا حزين لعدم السماح لنا بمواصلة عملنا، لأنني أؤمن بأن الفريق حقق تقدمًا كبيرًا خلال الأسابيع الماضية".

ما السبب وراء عدم نجاح تجربة فيريرا في رأيك؟

"أضعنا بعض النقاط في بعض المباريات، لكن بصراحة كان يجب أن نحصل على فرصة أخرى كانت ستسمح لنا بأن نكون في الصدارة، كان شعورًا غريبًا أن يتم إبعادنا عن الفريق عندما كنا قريبين جدًا من المركز الأول في الدوري".

"الفريق كان لا يزال يفتقر إلى الاستمرارية ليصبح الفريق المسيطر الذي أردناه، لكننا كنا متأكدين أنه مع الوقت، كنا سنحقق نتائج رائعة".

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك نادي الزمالك فريق الزمالك يانيك فيريرا مساعد يانيك فيريرا إقالة فيريرا

فيديو قد يعجبك



