إكرامي: رمضان صبحي حالته تحسنت.. وأشكر الأهلي على موقفه

أكد إكرامي الشحات والد زوجة رمضان صبحي، لاعب بيراميدز تحسنت في الأيام الأخيرة.

وتتحفظ الأجهزة الأمنية، على رمضان صبحي، في قضية تزويره محرر رسمي، لأداء الامتحانات بدلًا منه.

وقال إكرامي خلال استضافته عبر قناة إم بي سي مصر2: "أشكر مجلس إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب وياسين منصور، على دعم رمضان صبحي".

وأضاف: "كما أشكر إدارة بيراميدز واللاعبين على موقفهم مع رمضان صبحي".

وتابع: "رمضان الآن في حالة جيدة، وأصبح مسموح له بزيارات الأقارب من الدرجة الأولى فقط، بعدما حصلنا على استثناء من الوزير ومدير الأمن".

وأتم: "في البداية حالته النفسية كانت سيئة للغاية، لكنه الآن في تحسن مستمر، وإن شاء الله تزول تلك المحنة".

ومن المفترض أن تقام جلسة رمضان صبحي، يوم 30 ديسمبر المقبل.

وفي السياق ذاته، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات في قضية تلاعبه بالمنشطات.

وقرر رمضان صبحي، الطعن أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، على قرار المحكمة الرياضية الدولية كاس.