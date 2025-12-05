المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
عمان

عمان

- -
16:30
المغرب الثاني

المغرب الثاني

كأس العرب
جزر القمر

جزر القمر

- -
20:30
السعودية

السعودية

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإسباني
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

الدوري الألماني
ماينز

ماينز

- -
21:30
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
موناكو

موناكو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

إكرامي: رمضان صبحي حالته تحسنت.. وأشكر الأهلي على موقفه

وسام محمد

كتب - وسام محمد

03:28 م 05/12/2025
رمضان صبحي

رمضان صبحي

أكد إكرامي الشحات والد زوجة رمضان صبحي، لاعب بيراميدز تحسنت في الأيام الأخيرة.

وتتحفظ الأجهزة الأمنية، على رمضان صبحي، في قضية تزويره محرر رسمي، لأداء الامتحانات بدلًا منه.
وقال إكرامي خلال استضافته عبر قناة إم بي سي مصر2: "أشكر مجلس إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب وياسين منصور، على دعم رمضان صبحي".

وأضاف: "كما أشكر إدارة بيراميدز واللاعبين على موقفهم مع رمضان صبحي".

وتابع: "رمضان الآن في حالة جيدة، وأصبح مسموح له بزيارات الأقارب من الدرجة الأولى فقط، بعدما حصلنا على استثناء من الوزير ومدير الأمن".

وأتم: "في البداية حالته النفسية كانت سيئة للغاية، لكنه الآن في تحسن مستمر، وإن شاء الله تزول تلك المحنة".

ومن المفترض أن تقام جلسة رمضان صبحي، يوم 30 ديسمبر المقبل.

وفي السياق ذاته، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات في قضية تلاعبه بالمنشطات.

وقرر رمضان صبحي، الطعن أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، على قرار المحكمة الرياضية الدولية كاس.

 

الأهلي فيفا رمضان صبحي بيراميدز المنشطات إكرامي الشحات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
عمان

عمان

- -
المغرب الثاني

المغرب الثاني

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg